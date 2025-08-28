Connect with us

Calciomercato Milan, svelato il perché non si è arrivati alla conclusione per Harder: i suoi agenti…

Calciomercato Milan, svelato il perché non si è arrivati alla conclusione per Harder: i suoi agenti… Le ultimissime sui rossoneri

Milano – Il mercato del Milan si conferma pieno di colpi di scena e retroscena inaspettati. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’intera strategia offensiva dei rossoneri, che ha portato a intavolare trattative per profili di altissimo livello come Christopher Nkunku e Artem Dovbyk, sarebbe stata innescata da un unico, sorprendente “no”: quello a Conrad Harder.

Harder, il no che ha cambiato il mercato

Il giovane attaccante danese, infatti, sembrava a un passo dal vestire la maglia rossonera. L’affare, però, è saltato all’ultimo, e il motivo è un’intricata questione di mercato che ha coinvolto un altro giocatore: Fotis Ioannidis. Lo Sporting Lisbona, club che puntava su Ioannidis, non è riuscito a chiudere l’accordo con il Panathinaikos per l’attaccante greco. Questo mancato trasferimento ha avuto una conseguenza diretta sul futuro di Harder. I suoi agenti, vedendo la situazione in stallo, avrebbero chiesto al Milan condizioni più vantaggiose, in particolare una commissione più alta. Di fronte a questa richiesta, il club rossonero, guidato da Massimiliano Allegri e Tare, ha deciso di fare un passo indietro, ritenendo le nuove condizioni non più sostenibili.

La reazione a catena: da Harder a Nkunku e Dovbyk

Il dietrofront per Harder ha scatenato una vera e propria reazione a catena. Con l’idea di prendere un attaccante di prospettiva svanita, il Milan ha deciso di alzare il tiro, puntando a nomi di grande calibro per rinforzare immediatamente il reparto offensivo. In pochi giorni, la dirigenza si è concentrata su due profili di altissimo livello, Nkunku e Dovbyk, giocatori che, a differenza del giovane danese, sono pronti per fare la differenza in Serie A.

Questa vicenda dimostra la fluidità e l’imprevedibilità del calciomercato, dove anche un affare apparentemente minore può cambiare radicalmente i piani di una grande squadra. Il “no” a Harder ha costretto il Milan a rivedere le proprie priorità, portando il club a concentrare i propri sforzi su operazioni più complesse e costose, ma potenzialmente molto più remunerative dal punto di vista tecnico. L’epilogo di questa storia si conoscerà solo a breve, quando le trattative per Nkunku e Dovbyk saranno arrivate a una conclusione.

