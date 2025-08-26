Calciomercato Milan, il retroscena su Harder è davvero clamoroso: «Si sarebbe potuto prendere per 500 mila euro!». Le ultimissime sui rossoneri

Le dichiarazioni di Daniele Amerini, intermediario di mercato, rilasciate a TuttoMercatoWeb, gettano nuova luce sull’acquisto di Conrad Harder da parte del Milan. Secondo Amerini, il talento danese era già da tempo nel mirino di diversi club italiani, ma la mancanza di coraggio ha fatto sì che il Milan potesse chiudere l’operazione solo di recente e a un prezzo decisamente superiore.

Un’occasione mancata per i club di Serie A

Amerini ha svelato un retroscena che fa riflettere sulla gestione del mercato da parte di molte squadre italiane: “Ho proposto Harder due anni fa a 6-7 club di Serie A, ma nessuno ha voluto rischiare su un giovane”. Queste parole sottolineano una certa cautela, se non una mancanza di lungimiranza, da parte di molti dirigenti che preferiscono puntare su giocatori già affermati piuttosto che investire su giovani promettenti.

L’intermediario ha aggiunto un dettaglio che rende l’occasione mancata ancora più clamorosa: “Fino a gennaio 2024 si poteva prendere per soli 500mila euro…”. In meno di un anno, il valore del giocatore è letteralmente esploso, portando il Milan a sborsare una cifra vicina ai 27 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni.

L’arrivo del giovane danese, voluto anche dall’allenatore Allegri, dimostra la volontà del Milan di costruire una squadra solida e duratura, con un occhio di riguardo ai giovani che possono crescere e affermarsi in rossonero. La vicenda di Harder è un monito per gli altri club italiani, che avrebbero potuto assicurarsi un talento a costo irrisorio e invece hanno preferito non correre il rischio, finendo per vederlo approdare in una delle loro dirette concorrenti. Anche perché il Milan l’ha pagato 27 milioni di euro