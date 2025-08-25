Calciomercato Milan, Harder è una pista ancora aperta! Il calciatore non è pienamente convinto da… Ultimissime notizie sui rossoneri

Le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Matteo Moretto tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano gettano luce sulle trattative del Milan, in particolare per l’attaccante. Il nome al centro dell’attenzione è Harder. La trattativa con lo Sporting Lisbona è considerata in fase molto avanzata, con un’intesa verbale già raggiunta. L’accordo si baserebbe su una cifra di 24 milioni di euro più 3 milioni di bonus, a cui si aggiungerebbe una percentuale del 10% su una futura rivendita del giocatore.

Tuttavia, nonostante l’accordo con il club portoghese sia definito, manca ancora un tassello fondamentale: il sì definitivo di Harder. Secondo Moretto, il giocatore non ha affatto rifiutato il Milan. Al contrario, sta prendendo tempo per valutare attentamente le due proposte concrete che ha sul tavolo, l’altra proveniente dal Rennes. La sua riflessione è mirata a scegliere il progetto sportivo che possa garantirgli la maggiore visibilità e importanza per la sua carriera. Il giocatore vuole analizzare ogni dettaglio con attenzione prima di prendere una decisione che ritiene cruciale.

Si tratta di ore decisive per la chiusura dell’affare, ma la dirigenza rossonera, guidata da Tare, non sembra voler farsi trovare impreparata. Infatti, non mancano le piste alternative. Se la trattativa per Harder dovesse complicarsi, il Milan ha già individuato altri profili interessanti. I nomi che circolano sono quelli di Arokodare ed Embolo. Queste due opzioni vengono considerate “economicamente un po’ più semplici” da un punto di vista finanziario, il che potrebbe renderle percorribili nel caso in cui la pista Harder dovesse sfumare definitivamente. La situazione resta in evoluzione, con il club che monitora costantemente il mercato per assicurarsi di rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.