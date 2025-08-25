Calciomercato Milan, il colpo Harder è sempre più vicino: accelerata improvvisa, manca un tassello per chiudere. Le ultimissime sui rossoneri

Conrad Harder è a un passo dal Milan. A confermare la trattativa in forte accelerazione è il giornalista Luca Bianchin di gazzetta.it, che rivela come la dirigenza rossonera, dopo il recente incontro con l’allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare, abbia deciso di puntare con decisione sul giovane attaccante danese.

L’affare, che vede il Milan impegnato a fondo per convincere il giocatore, è a uno stadio avanzato. Il club rossonero e lo Sporting CP hanno infatti già raggiunto un’intesa di massima per un trasferimento da 24 milioni di euro più 3 di bonus, a cui andrebbe aggiunta una percentuale sulla futura rivendita. L’unico ostacolo rimasto è il sì definitivo di Harder, che nei giorni scorsi aveva manifestato una preferenza per il Rennes, considerato l’ambiente ideale per la sua crescita e il suo sviluppo.

Ma chi è Conrad Harder? Si tratta di una punta danese classe 2005, che a vent’anni ha già mostrato qualità interessanti, pur con numeri ancora “normali”: 5 gol nel campionato portoghese e uno in Champions League. Tra le sue caratteristiche più evidenti ci sono un fisico imponente, un look che ricorda vagamente quello di Erling Haaland e, soprattutto, un tiro mancino potente e preciso. La sua capacità di farsi sentire in area di rigore lo rende un prospetto intrigante, anche se va sottolineato che finora non ha mai giocato a un livello da Milan e era considerato la riserva di Luis Suarez allo Sporting.

L’accelerazione per Harder dimostra la volontà del Milan di investire su un talento da scoprire, una scommessa per il futuro che risponde alle esigenze di Allegri di avere più soluzioni in attacco, pur non essendo ancora un nome affermato.