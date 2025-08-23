Calciomercato Milan, attenzione alla pista Harder! Tare e Allegri sondano il terreno, il giocatore… Ultimissime notizie

Il Milan su Conrad Harder: la strategia di Allegri e Tare

Il Milan, sotto la guida del DS Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, continua la sua ricerca di giovani talenti per il futuro, e un nome che sta prendendo sempre più piede è quello di Conrad Harder, l’attaccante ventenne dello Sporting Lisbona. Le parole di Matteo Moretto, esperto di mercato, confermano l’interesse concreto dei rossoneri in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo Moretto, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il Milan e l’entourage del giocatore, a dimostrazione che il club di Via Aldo Rossi si sente ancora in corsa per l’attaccante danese, nonostante la concorrenza agguerrita. Questo approccio proattivo riflette la strategia della dirigenza rossonera di agire con decisione sul mercato per non farsi scappare le migliori prospettive.

La situazione, però, non è affatto semplice. Lo Sporting Lisbona, infatti, sta cercando attivamente una soluzione d’uscita per il giocatore, che dal canto suo spinge per una nuova esperienza. Il desiderio di Harder è quello di misurarsi in un altro campionato, e il Milan rappresenta una destinazione molto gradita. Il calciatore, infatti, sta valutando se ci siano i margini per attendere il club italiano, sperando che la trattativa si concretizzi. Allo stesso tempo, è consapevole che il tempo stringe e che, in caso di mancato accordo con il Milan, dovrà considerare altre opportunità. La concorrenza, come sottolineato da Moretto, è tutt’altro che banale. Oltre al Rennes, già noto per il suo interesse, ci sono altri due club importanti sul giocatore, pronti a fare un’offerta concreta. Questa situazione rende la trattativa una vera e propria corsa contro il tempo per il Milan, che deve muoversi con decisione, con Allegri e Tare che lavorano in sintonia per non perdere una delle loro principali alternative per l’attacco. In sintesi, il Milan è ancora saldamente sulla pista Harder, mantenendo vivi i contatti e monitorando attentamente l’evoluzione della situazione. Resta da vedere se la volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera basterà per superare gli ostacoli e la competizione degli altri club. La palla è ora nelle mani della dirigenza milanista, chiamata a fare la mossa giusta per assicurarsi il giovane talento dello Sporting.