Calciomercato Milan, Harder vicinissimo! Tare brucia la concorrenza, c’è solo un ultimo dettaglio da sistemare. Gli aggiornamenti

Calciomercato Milan, Conrad Harder, attaccante dello Sporting Lisbona, è vicinissimo al club rossonero: cosa manca per chiudere

Il Milan è sempre più attivo sul mercato e, con il nuovo corso guidato dal direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, le strategie sono chiare e mirate. L’obiettivo principale è rinforzare l’attacco e, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il nome in cima alla lista è quello di Harder, attaccante in forza allo Sporting CP. La trattativa tra i club sta procedendo in maniera spedita e con un buon dialogo, ma il vero nodo da sciogliere riguarda i termini contrattuali con l’agente del giocatore.

La corsa contro il tempo e la concorrenza del Rennes

I contatti con l’entourage del giocatore sono già stati avviati, ma c’è un’ombra che incombe sulla trattativa: la forte e decisa concorrenza del Rennes. Il club francese, noto per la sua aggressività sul mercato, si era mosso con grande forza su Harder proprio nel momento in cui il calciomercato Milan stava finalizzando l’acquisto di Boniface. Questo ha costretto i rossoneri ad accelerare i tempi e a non perdere il passo. La dirigenza, in accordo con lo staff tecnico, considera Harder un elemento fondamentale per il futuro della squadra, e non intende farsi sfuggire l’occasione.

Il ruolo di Tare e Allegri

Il nuovo DS Tare sta dimostrando una grande capacità di operare su più fronti, gestendo contemporaneamente diverse trattative e mantenendo il controllo della situazione. La sua esperienza e la sua fitta rete di contatti stanno facilitando il lavoro del Milan sul mercato, permettendo di arrivare ai giocatori desiderati. Allo stesso tempo, Allegri sta fornendo le sue indicazioni tecniche, contribuendo a definire il profilo ideale per rinforzare la rosa. L’armonia tra i due è evidente e sta dando i suoi frutti.

L’affare per Harder è quindi una priorità assoluta per il Milan di Tare e Allegri. L’ottimo rapporto con lo Sporting CP è un punto a favore, ma sarà cruciale convincere l’agente del giocatore e superare la concorrenza del Rennes. I tifosi rossoneri restano in attesa di ulteriori sviluppi, sperando che la trattativa possa concludersi positivamente e che Harder possa vestire la maglia del Milan nella prossima stagione.