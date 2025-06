Calciomercato Milan, Tare spiazza tutti e torna su un vecchio pallino! Valutazione monstre ma... Ultimissime

Calciomercato Milan, Igli Tare torna a sorpresa su Guirassy, attuale attaccante del Borussia Dortmund e cercato dai rossoneri già a gennaio 2024

Il calciomercato Milan è attivamente impegnato sul mercato per trovare il centravanti ideale che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, un vero e proprio totem per l’attacco rossonero. La dirigenza, con l’esperienza di figure come Igli Tare a ispirare la ricerca, sta setacciando il panorama europeo alla ricerca di un profilo che unisca esperienza, capacità realizzative e leadership offensiva.

Nei giorni scorsi, numerosi nomi sono stati accostati con insistenza al Diavolo. Si è parlato di profili di altissimo livello come Dusan Vlahovic della Juventus, un attaccante giovane ma già affermato, e Darwin Núñez del Liverpool, noto per la sua potenza fisica e rapidità. Non sono mancati i sogni proibiti, su tutti Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona, un nome che infiamma la fantasia dei tifosi milanisti per la sua vena realizzativa impressionante. Tra le opzioni più concrete, anche Mateo Retegui del Genoa, un attaccante che ha già dimostrato il suo valore in Serie A e in Nazionale.

L’ultimo nome in ordine cronologico a infiammare le cronache di mercato è quello di Serhou Guirassy, centravanti classe 1996 del Borussia Dortmund. Non è la prima volta che il nome del gambiano viene accostato al Milan. Già nel dicembre 2023, infatti, il suo profilo era stato valutato con grande interesse dalla dirigenza rossonera. All’epoca, Guirassy si era distinto per la sua straordinaria stagione con lo Stoccarda, attirando l’attenzione di molti top club europei. Tuttavia, per una serie di motivi, la trattativa non si concretizzò e il giocatore si trasferì al Borussia Dortmund, rimanendo così in Bundesliga.

Oggi, però, il Milan sembra essere tornato prepotentemente su Guirassy. Le sue qualità fisiche, la sua efficacia sotto porta e la sua capacità di giocare sia come punta centrale che come attaccante esterno lo rendono un profilo estremamente interessante per il progetto tattico di Stefano Pioli. Il giocatore ha continuato a dimostrare il suo valore anche al Borussia Dortmund, confermando le aspettative riposte su di lui.

Tuttavia, come riportato stamattina in apertura dal Corriere dello Sport, la pista Guirassy si è improvvisamente “gelata” per il Milan. La motivazione è prettamente economica: il club tedesco, infatti, avrebbe fissato una richiesta per il suo attaccante di ben 70 milioni di euro. Questa cifra è considerata eccessivamente alta rispetto al budget che la dirigenza rossonera avrebbe stanziato per l’acquisto di un nuovo centravanti. Il Milan è noto per la sua gestione oculata delle risorse economiche e difficilmente si discosterebbe da un piano finanziario ben definito, specialmente per un ruolo che, seppur fondamentale, vede numerose alternative sul mercato.

La notizia diffusa dal Corriere dello Sport mette in evidenza la complessità del mercato attuale, dove le valutazioni dei calciatori tendono a salire vertiginosamente. Per il Milan, che punta a rafforzare la propria rosa con innesti di qualità senza però compromettere la sostenibilità finanziaria, sarà fondamentale trovare un equilibrio tra le ambizioni sportive e le opportunità economiche. La ricerca del “nuovo Giroud” continua, e se la strada che porta a Guirassy si è fatta in salita, le altre piste, forse meno appariscenti ma potenzialmente più accessibili, rimangono vive e percorribili per i rossoneri.