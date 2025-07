Calciomercato Milan, Furlani non molla la guerra di nervi! Trattativa nel vivo, questo aspetto può fare la differenza

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani non ha nessuna intenzione di mollare la presa su Jashari: continua la guerra di nervi col Brugge

La telenovela Jashari-Milan continua a tenere banco nel calciomercato estivo. Nonostante le indiscrezioni e le “frecciate indirette” veicolate dalla stampa belga, non è ancora giunta una risposta definitiva dal Club Brugge all’offerta del Milan. A rivelarlo è il noto esperto di mercato Matteo Moretto, che fa luce sulle dinamiche di una trattativa che, seppur complessa, non è affatto tramontata.

Secondo quanto riportato da Moretto, il Club Brugge sarebbe “infastidito per certe dinamiche della trattativa”. Questo malcontento, espresso attraverso i media locali, suggerisce una strategia volta a rialzare la posta in gioco o, quantomeno, a ottenere condizioni più favorevoli. È prassi comune nel calciomercato che i club acquirenti e venditori tentino di influenzare l’opinione pubblica per guadagnare un vantaggio negoziale. Il calciomercato Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del neo-allenatore Massimiliano Allegri, sta evidentemente affrontando una trattativa complessa, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

L’offerta presentata dal Milan per il giovane talento Jashari ammonta a 33,5 milioni di euro, una cifra già di per sé significativa, alla quale si aggiungono bonus. Il pacchetto bonus è stato strutturato in modo da incentivare il raggiungimento di obiettivi sportivi da parte del club rossonero. Nello specifico, 2 milioni di euro di bonus sarebbero corrisposti al Brugge nel caso in cui il Milan riuscisse a qualificarsi per la Champions League almeno una volta nei prossimi cinque anni. Questo bonus, considerato il calibro del Milan e le sue ambizioni europee, appare “facilmente raggiungibile”, portando il valore complessivo dell’operazione a toccare il “tetto dei 35 milioni”.

La restante parte dei bonus, pari a 2,5 milioni di euro, è invece legata a condizioni più stringenti e, a detta di Moretto, risulta “difficile” da conseguire. Questo dettaglio evidenzia la strategia prudente del Milan nel definire i termini economici dell’accordo, cercando di tutelare i propri interessi pur riconoscendo il valore del giocatore. La presenza di Igli Tare come DS e la visione tattica di Allegri sono sicuramente elementi che stanno modellando l’approccio del Milan in queste negoziazioni.

In sintesi, la situazione è in evoluzione. Il Brugge sta giocando la sua partita, cercando di ottenere il massimo dalla cessione di un pezzo pregiato. Il Milan, forte di un’offerta consistente e ben strutturata, attende una risposta definitiva, consapevole che l’affare, pur non essendo ancora concluso, è tutt’altro che tramontato. Gli occhi sono puntati su Bruxelles, in attesa di capire se la volontà di Jashari e l’insistenza del Milan basteranno a superare gli ostacoli e a portare il promettente centrocampista a San Siro.