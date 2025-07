Calciomercato Milan, Emerson Royal decisivo! Strategia definita e tifosi al settimo cielo

Calciomercato Milan, la cessione di Emerson Royal decisiva per alzare l’offerta allo Strasburgo per Guela Doue: i dettagli

Con la cessione di Emerson Royal, il calciomercato Milan si trova di fronte a una chiara necessità: rinforzare la fascia destra della difesa. L’unico terzino destro di ruolo attualmente a disposizione del nuovo tecnico Massimiliano Allegri è il giovane Alex Jimenez, il cui impiego in questa tournée americana è stato finora limitato da un leggero fastidio muscolare. Questa situazione ha messo in evidenza l’urgenza di intervenire sul mercato per garantire ad Allegri le soluzioni tattiche necessarie in vista della prossima stagione.

È in questo contesto che il Milan ha deciso di accelerare prepotentemente per Guéla Doué dello Strasburgo, da tempo individuato come il profilo ideale per la corsia destra. Il giovane franco-ivoriano, classe 2002, è il preferito non solo di Massimiliano Allegri, che ne apprezza le qualità tecniche e la versatilità, ma anche della dirigenza rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare.

Dopo una prima offerta di 15 milioni di euro, prontamente rigettata dal club francese, il Diavolo è ora pronto a rilanciare con forza, alzando la posta in palio fino a 23 milioni di euro. Questa nuova e più consistente proposta testimonia la ferma volontà del Milan di assicurarsi le prestazioni di Doué e la strategia lungimirante del club di investire su giovani talenti con ampio margine di crescita.

L’offerta rivista sfrutterà parte dell’incasso significativo derivante dalla cessione di Emerson Royal, dimostrando la capacità del Milan di reinvestire intelligentemente i propri proventi per potenziare la rosa. L’obiettivo è chiaro: convincere lo Strasburgo e regalare a Massimiliano Allegri il rinforzo desiderato per una delle zone di campo considerate più critiche dal tecnico.

Guéla Doué ha mostrato nella scorsa stagione qualità notevoli, distinguendosi per la sua spinta offensiva, la capacità di crossare e una buona solidità difensiva. La sua giovane età lo rende un investimento a lungo termine, perfettamente in linea con la visione strategica del Milan e le indicazioni di Igli Tare.

Come riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, l’ottimismo in casa rossonera è palpabile. Si spera che questa nuova offerta, considerevolmente migliorata, possa finalmente bastare per chiudere la trattativa e portare Guéla Doué a Milanello. L’arrivo del terzino franco-ivoriano sarebbe un segnale forte delle ambizioni del Milan per la prossima stagione e un passo fondamentale per costruire una squadra competitiva in grado di affrontare al meglio tutti gli impegni. La fascia destra è un punto focale per il gioco di Allegri, e l’innesto di un elemento del calibro di Doué garantirebbe maggiore equilibrio e opzioni tattiche importanti.