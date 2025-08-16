Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Goncalo Ramos? L’aggiornamento dall’Inghilterra complica i piani di Tare

Calciomercato Milan, può aumentare la concorrenza per Goncalo Ramos, seguito anche dal club rossonero: c’è il Newcastle

Il mercato del Milan continua a essere un crocevia di nomi e possibilità, con la dirigenza rossonera, ora guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, costantemente alla ricerca di rinforzi che possano innalzare il livello della rosa a disposizione del neo-tecnico Massimiliano Allegri. Tra i profili più interessanti e monitorati c’è sicuramente quello di Gonçalo Ramos, l’attaccante portoghese in forza al Paris Saint-Germain. Tuttavia, la pista che porta al talento lusitano si complica: come riportato da Sky Sports, il Newcastle si è prepotentemente inserito nella corsa per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

L’interesse dei Magpies per Ramos è motivato dalla concreta possibilità di perdere il loro attuale centravanti, Alexander Isak, finito nel mirino di un Liverpool desideroso di rinforzare il proprio reparto offensivo. Per il Newcastle, l’attaccante portoghese rappresenterebbe un sostituto ideale, grazie alle sue qualità tecniche e alla sua capacità di finalizzazione. Questa nuova pretendente rende la situazione per il Milan indubbiamente più complessa, aggiungendo un concorrente agguerrito in una trattativa che, seppur mai ufficialmente avviata in maniera concreta, era da tempo seguita con attenzione a Milanello.

La situazione di Gonçalo Ramos al Paris Saint-Germain è stata oggetto di diverse speculazioni. Nonostante le voci di un suo possibile addio, il giocatore, appena 24enne, ha dimostrato il suo valore in un momento cruciale. È stato lui, infatti, a segnare la rete del 2-2 nei minuti di recupero della Supercoppa UEFA contro il Tottenham, un gol fondamentale che ha permesso al PSG di rientrare in partita e, successivamente, di vincerla ai calci di rigore. Un’esplosione di gioia e determinazione che ha fatto subito seguito alle sue stesse parole post-partita: Ramos ha smentito categoricamente le voci di un suo addio, dichiarando esplicitamente la sua intenzione di rimanere a Parigi. Questa affermazione complica ulteriormente i piani di qualsiasi club interessato, compresi Milan e Newcastle, che ora devono fare i conti con la volontà del giocatore stesso.

Per il Milan di Tare e Allegri, l’eventuale arrivo di un attaccante con le caratteristiche di Gonçalo Ramos sarebbe un valore aggiunto non indifferente. La sua capacità di svariare sul fronte offensivo, la sua presenza in area di rigore e la sua giovane età lo rendono un profilo ideale per il progetto rossonero che punta a costruire una squadra solida e proiettata al futuro. Il Diavolo è alla ricerca di un attaccante che possa garantire un elevato numero di gol e che si integri al meglio nel sistema di gioco del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, noto per la sua predilezione per giocatori versatili e tatticamente intelligenti.

Il lavoro del DS Igli Tare sarà cruciale in questa fase del calciomercato. Nonostante le dichiarazioni di Ramos, il Milan potrebbe tentare un approccio, magari sfruttando la possibilità che il giocatore, con l’arrivo di altri grandi nomi a Parigi, possa trovare meno spazio e riconsiderare la sua posizione. La strategia del Milan dovrà essere chiara: capire se c’è una reale apertura da parte del PSG e del giocatore stesso a una cessione, oppure se l’interesse del Newcastle e le parole di Ramos chiudono definitivamente questa porta. Il mercato è imprevedibile, e spesso le situazioni cambiano rapidamente. La vicenda Gonçalo Ramos sarà sicuramente uno dei nodi principali da sciogliere per il Milan nelle prossime settimane. Riusciranno Tare e Allegri a portare il talentuoso portoghese a San Siro, o il Newcastle avrà la meglio? Solo il tempo ce lo dirà.