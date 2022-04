Calciomercato Milan: il Napoli gioca d’anticipo per Zaniolo. De Laurentiis fa la sua mossa per il giallorosso

L’oggetto del desiderio del mercato estivo è senza dubbio Nicolò Zaniolo. Il suo rapporto con la Romae con Mourinho non è al massimo dei livelli e anche il suo futuro sembra sempre più incerto.

Non solo la Juve, però, sul classe ’99. Nella corsa a Zaniolo si sarebbe inserito di prepotenza anche il Napoli, che lo vorrebbe come sostituto di Insigne per la prossima stagione. De Laurentiis vuole giocare d’anticipo e studia l’affare come riportato dal Corriere dello Sport. In tutto questo il Milan si limita ad osservare ma i rossoneri potrebbero inserirsi nella corsa.