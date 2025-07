Calciomercato Milan, quale futuro per Santiago Gimenez? Massimiliano Allegri ha le idee molto chiare. Le ultimissime sui rossoneri

Con l’inizio della nuova stagione e il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, i riflettori si accendono anche su Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, di proprietà del Milan, avrà una grande opportunità durante il ritiro estivo: sarà valutato personalmente da Allegri, che deciderà il suo futuro in rossonero.

Dopo una serie di prestiti e esperienze formative, per Gimenez è arrivato il momento di dimostrare di poter far parte del progetto Milan. Allegri, noto per la sua capacità di plasmare i talenti e integrarli nel suo sistema di gioco, osserverà attentamente il centravanti in tutte le sessioni di allenamento. Saranno giorni cruciali per il giovane attaccante, che dovrà mettere in mostra non solo le sue doti tecniche e realizzative, ma anche la sua dedizione, intelligenza tattica e capacità di adattamento alle richieste del tecnico.

La presenza di Gimenez nel ritiro è un segnale chiaro: il Milan crede ancora nel suo potenziale. Il reparto offensivo rossonero è di alto livello, ma la concorrenza non deve spaventare il messicano. Anzi, dovrà essere uno stimolo a dare il massimo per giocarsi le sue carte. Che si tratti di un ruolo da riserva di lusso, o magari di un’alternativa valida in base alle esigenze tattiche, Gimenez dovrà convincere Allegri di poter essere un elemento prezioso per la squadra.

Per il tecnico, sarà importante valutare come Gimenez si inserisce nei suoi schemi, la sua abilità nel gioco aereo, la capacità di pressare e la sua intesa con i compagni. La preparazione estiva è il momento ideale per i giocatori per dimostrare il loro valore e per i tecnici per fare le proprie scelte. Santiago Gimenez sa di avere davanti a sé un’occasione unica: conquistare la fiducia di Allegri e ritagliarsi un posto nel Milan del futuro.