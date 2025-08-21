Calciomercato Milan, il futuro del titolare potrebbe clamorosamente cambiare! Tare medita alla sua cessione. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto rivelato dal giornalista di mercato Nico Schira già due mesi fa, e tornato di attualità in queste ore, il Milan ha preso una decisione chiara e pragmatica riguardo al futuro di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, che in passato sembrava un punto fermo del progetto rossonero, non è più considerato un giocatore intoccabile. Un vero e proprio cambio di rotta che apre scenari inaspettati in questa fase del mercato estivo, con il club rossonero pronto a valutare la sua cessione qualora dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua e vantaggiosa.

La cifra che farebbe vacillare la dirigenza è stata fissata in 30 milioni di euro e oltre. Si tratta di una valutazione che, da un lato, riconosce il valore e il potenziale del giocatore, ma dall’altro riflette una precisa strategia societaria. Il Milan intende massimizzare il valore dei propri asset per finanziare ulteriori operazioni di mercato e costruire una squadra ancora più forte e completa. La cessione di un calciatore come Gimenez a una cifra così importante permetterebbe di reinvestire il denaro su più fronti, magari per rinforzare altri reparti o per puntare su un altro profilo di attaccante che si adatti meglio alle esigenze tattiche dell’allenatore.

L’apertura del club a trattare per Gimenez dimostra una mentalità orientata alla sostenibilità e al reinvestimento oculato. Nonostante il suo rendimento sia stato positivo, l’idea di poter incassare una plusvalenza significativa ha convinto i vertici societari. Per ora non ci sono trattative avanzate, ma il messaggio per le squadre interessate è chiaro: la porta è aperta. Per 30 milioni di euro o più, Santiago Gimenez potrebbe diventare uno dei grandi nomi in uscita in questa sessione di calciomercato, con il suo futuro che dipenderà interamente dall’arrivo di un’offerta che il Milan non possa rifiutare.