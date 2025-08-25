Calciomercato Milan, si infittisce il mistero Santi Gimenez! Da super bomber ai fischi di San Siro, il futuro… Le ultimissime sui rossoneri

Dopo aver pagato oltre 30 milioni di euro per portarlo in Italia, il Milan si trova a fare i conti con un rendimento ben al di sotto delle aspettative da parte del suo numero 7, Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, che doveva essere il grande erede di Olivier Giroud, ha messo a segno appena sei reti in sei mesi, la maggior parte delle quali nelle primissime uscite che avevano illuso l’ambiente rossonero.

La sua parabola discendente è iniziata dopo l’uscita dalla Champions League contro la sua ex squadra, il Feyenoord. Da quel momento, il “Bebote” è praticamente scomparso, perdendo posizioni nelle gerarchie offensive di Massimiliano Allegri. Non è un mistero che Gimenez non rispecchi il prototipo di attaccante “allegriano”, e le sue difficoltà, sia fisiche che mentali, sono state evidenti nell’ultima partita contro la Cremonese. L’esordio deludente ha messo in luce una condizione precaria e ha confermato che il classe 2001 è ancora lontano da quel giocatore dominante che aveva impressionato in Olanda.

Il passaggio in pochi mesi dall’entusiasmo del “Santi subito” ai mugugni di San Siro testimonia la frustrazione dei tifosi. Per questo motivo, il Milan è attivamente alla ricerca di un nuovo centravanti, uno in grado di garantire un bottino di gol costante.

Nonostante le difficoltà, la società rossonera, guidata da Igli Tare, ha ancora intenzione di dare fiducia a Gimenez, sperando che l’investimento di gennaio possa finalmente dare i suoi frutti. Molto del suo futuro, però, dipenderà da due fattori cruciali: chi arriverà ad affiancarlo, se un attaccante esperto o un giovane talento, e se Allegri opterà per la soluzione Leão come prima punta. In quest’ultimo caso, le chance di Gimenez di ritrovare spazio si ridurrebbero notevolmente, e toccherà a lui dimostrare di meritare altre occasioni.