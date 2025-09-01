Connect with us

2 ore ago

Santiago Gimenez

Calciomercato Milan, attenzione alla pista Dovbyk-Gimenez: l’ultim’ora lanciata da Gianluca Di Marzio. Le ultimissime sui rossoneri

Le trattative tra Milan e Roma per lo scambio di attaccanti tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk sono in una fase di stallo. Nonostante i numerosi contatti e i tentativi di trovare un’intesa, i due club non sono ancora riusciti a trovare la formula giusta per definire l’operazione.

L’idea iniziale di uno scambio di prestiti è ancora sul tavolo, ma le valutazioni economiche dei due giocatori e le diverse opzioni di riscatto hanno finora bloccato ogni sviluppo. Il Milan e il suo DS Tare vorrebbero assicurarsi Dovbyk, un profilo molto apprezzato da mister Allegri, ma la Roma non è disposta a cedere l’attaccante ucraino a condizioni che non ritenga adeguate.

Anche il futuro di Gimenez è in una fase di incertezza. Il giocatore, che ha attirato l’interesse di diversi club, è un elemento importante per la Roma, ma la possibilità di uno scambio con un altro attaccante di spessore lo rende un’opzione valutabile per i giallorossi.

Per ora, la situazione rimane in una fase di “stand-by”, come riportato da Sky Sport, con le due squadre che continuano a monitorare la situazione ma senza progressi concreti. Il tempo stringe, e a meno di colpi di scena nelle prossime ore, la possibilità che lo scambio si concretizzi si fa sempre più remota.

