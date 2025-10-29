Calciomercato Milan, possibile colpo dalla Lazio in vista: Tare è pronto a riaprire i contatti

Connect with us

Con l’arrivo del mercato di gennaio, il direttore sportivo Igli Tare accelera i lavori per consegnare a Massimiliano Allegri il rinforzo tanto atteso per la retroguardia. La missione prioritaria del Milan, come ribadito dal direttore Niccolò Ceccarini di TMW, è chiara: trovare un difensore centrale di spessore che aggiunga esperienza e affidabilità al reparto.

La strategia di Tare è duplice. Da un lato, c’è la ferma volontà di riprendere il discorso con il Liverpool per Joe Gomez. L’inglese, che a un passo dal vestire il rossonero in estate è sfumato solo per un ritardo burocratico, è il profilo che assicura maggiori garanzie immediate e piace moltissimo ad Allegri. L’affare è considerato ancora molto caldo e il club è pronto a rilanciare l’offerta.

Dall’altro lato, il Milan valuta anche soluzioni più giovani e con potenziale, come dimostra l’interesse per Mario Gila della Lazio. Il difensore spagnolo, con il contratto in scadenza nel giugno 2027, rappresenta un’alternativa intrigante, capace di bilanciare la necessità di rinforzi immediati con la visione a lungo termine del club.

L’organigramma rossonero ha quindi tracciato il percorso: le mosse concrete sul mercato sono state avviate e ora la palla passa alla dirigenza per la scelta finale. Presto il Milan dovrà tirare le somme e decidere su quale obiettivo concentrare le proprie risorse per accontentare Allegri e blindare la difesa.

