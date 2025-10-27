Connect with us

Calciomercato Milan, Gila nome caldissimo per gennaio! Tare prepara l’assalto

Leao ingabbiato dalla trappola di Juric? Ecco il piano per Atalanta Milan del tecnico della Dea

Saelemaekers Milan, conferme totali sul futuro del belga in rossonero! Fumata bianca vicina

Calciomercato Milan, società stupita dalle dichiarazioni di Allegri dopo il Pisa? Il retroscena è da non credere, cosa succede

Mercato Milan, per la difesa non tramonta Solet! Spunta l’indizio... Le ultime

5 secondi ago

gila

Calciomercato Milan, il nome caldo per la difesa in vista di gennaio è quello di Mario Gila: l’affare può andare in porto a queste condizioni

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il difensore centrale della Lazio, Mario Gila, è destinato a essere uno dei protagonisti del prossimo mercato di gennaio. Nonostante l’interesse di Inter e Juventus, il calciomercato Milan si sta muovendo con decisione, spinto dal direttore sportivo Igli Tare, che aveva portato lo spagnolo in Italia dal Real Madrid nel 2022.

Gila, classe 2000, è considerato un profilo estremamente adatto al modulo tattico prediletto da Massimiliano Allegri, il 3-5-2, per le sue caratteristiche tecniche e fisiche. Sebbene sia un elemento centrale per Maurizio Sarri e difficilmente si muoverà a gennaio, un’offerta significativa potrebbe sbloccare la situazione.

Calciomercato Milan, rinnovo complicato e clausole del Real

La posizione contrattuale di Gila (scadenza 2027) è complessa:

  • L’accordo del 2022 prevedeva una cessione a 6 milioni, con il Real Madrid che detiene ancora il 50% sulla futura rivendita.
  • Blancos hanno anche una clausola che permette loro di pareggiare eventuali offerte esterne per riprendersi il cartellino a metà prezzo.

I tentativi della Lazio di prolungare l’accordo, con un’offerta di 1 milione di euro (il doppio dell’ingaggio attuale), non hanno finora convinto il giocatore.

Strategia Milan: Tare sfrutta i rapporti

Gila ha un forte mercato anche in Premier League, ma Tare cercherà di far leva sul suo grande rapporto personale con il difensore e il suo entourage per ottenere un vantaggio sulla concorrenza italiana.

Lo spagnolo è in cima alla lista di Allegri, che include anche Kim Min-Jae del Bayern Monaco e Kristensen dell’Udinese. Il Milan è pronto a preparare l’offerta, consapevole che Gila è pronto per una nuova avventura professionale.

