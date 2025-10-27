Calciomercato Milan, Gila nome caldissimo per gennaio! Tare prepara l’assalto

Calciomercato Milan, il nome caldo per la difesa in vista di gennaio è quello di Mario Gila: l’affare può andare in porto a queste condizioni

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il difensore centrale della Lazio, Mario Gila, è destinato a essere uno dei protagonisti del prossimo mercato di gennaio. Nonostante l’interesse di Inter e Juventus, il calciomercato Milan si sta muovendo con decisione, spinto dal direttore sportivo Igli Tare, che aveva portato lo spagnolo in Italia dal Real Madrid nel 2022.

Gila, classe 2000, è considerato un profilo estremamente adatto al modulo tattico prediletto da Massimiliano Allegri, il 3-5-2, per le sue caratteristiche tecniche e fisiche. Sebbene sia un elemento centrale per Maurizio Sarri e difficilmente si muoverà a gennaio, un’offerta significativa potrebbe sbloccare la situazione.

Calciomercato Milan, rinnovo complicato e clausole del Real

La posizione contrattuale di Gila (scadenza 2027) è complessa:

L’accordo del 2022 prevedeva una cessione a 6 milioni, con il Real Madrid che detiene ancora il 50% sulla futura rivendita .

che detiene ancora il . I Blancos hanno anche una clausola che permette loro di pareggiare eventuali offerte esterne per riprendersi il cartellino a metà prezzo.

I tentativi della Lazio di prolungare l’accordo, con un’offerta di 1 milione di euro (il doppio dell’ingaggio attuale), non hanno finora convinto il giocatore.

Strategia Milan: Tare sfrutta i rapporti

Gila ha un forte mercato anche in Premier League, ma Tare cercherà di far leva sul suo grande rapporto personale con il difensore e il suo entourage per ottenere un vantaggio sulla concorrenza italiana.

Lo spagnolo è in cima alla lista di Allegri, che include anche Kim Min-Jae del Bayern Monaco e Kristensen dell’Udinese. Il Milan è pronto a preparare l’offerta, consapevole che Gila è pronto per una nuova avventura professionale.