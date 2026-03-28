Calciomercato Milan, Tare accelera: doppia beffa all’Inter in vista dell’estate? Due gli obiettivi

Calciomercato Milan, Igli Tare è pronto ad accelerare per Mario Gila e Leon Goretzka: pronta la beffa all’Inter in vista dell’estate

Il duello tra Milan e Inter non si esaurisce sul campo nella corsa scudetto, ma si sposta prepotentemente sui tavoli del calciomercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, le due milanesi sono pronte a darsi battaglia per due obiettivi comuni: un pilastro difensivo della Serie A e uno dei parametri zero più ambiti d’Europa. In cima alla lista dei desideri rossoneri per la difesa c’è Mario Gila.

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Nonostante l’agente dello spagnolo sia lo stesso di Lautaro Martinez, il Milan si trova attualmente in netto vantaggio. Il direttore sportivo Igli Tare, che lo portò alla Lazio, ha lavorato ai fianchi l’entourage del giocatore piazzandosi in pole position per regalarlo a Massimiliano Allegri in vista del 2026/27.

«”Gila: l’affare da 20 milioni”: la suggestione Goretzka»

Per evitare di perderlo a zero nel 2027, Claudio Lotito sembra rassegnato alla cessione: l’operazione Gila potrebbe chiudersi intorno ai 20 milioni di euro, con il 50% dell’incasso destinato al Real Madrid come da precedenti accordi. Ma il vero scontro frontale con l’Inter (e non solo) riguarda il centrocampo, dove il nome di Leon Goretzka infiamma le rotative. Il tedesco, che ha compiuto 31 anni lo scorso febbraio, ha già ufficializzato l’addio al Bayern Monaco a parametro zero per il prossimo 30 giugno.

Sebbene la concorrenza internazionale sia agguerrita — con Arsenal, Barcellona e Atletico Madrid in prima fila — il Milan resta alla finestra, pronto a sfruttare l’appeal del nuovo progetto tecnico per battere la fitta concorrenza di Juventus e Napoli.