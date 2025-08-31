Calciomercato Milan, Gasperini accantona Dovbyk? Tare prende nota, affare possibile anche se... Ultimissime

Calciomercato Milan, Gasperini vuole un altro attaccante e ha di fatto tagliato Artem Dovbyk: Tare pronto a prelevarlo in prestito

Il futuro di Artem Dovbyk è sempre più incerto. A meno di 48 ore dalla fine del mercato Milan, l’attaccante ucraino sembra destinato a lasciare la Roma. Non rientra, infatti, nei piani del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, che lo considera una semplice alternativa a Evan Ferguson. Il tecnico vorrebbe, se possibile, un giocatore con caratteristiche più simili a quelle dell’irlandese, per questo la società giallorossa è alla ricerca di un profilo diverso sul mercato.

La trattativa per uno scambio con il Milan che avrebbe portato a Roma Santiago Gimenez non è decollata. Lo ha confermato anche il direttore sportivo giallorosso, Ricky Massara. Nonostante ciò, l’ex-Girona potrebbe comunque partire, e la destinazione Milano resta una possibilità concreta. Tuttavia, la Roma si muoverà solo a patto di trovare prima un sostituto che soddisfi il neo-allenatore Gasperini.

Lo scambio con il Milan: il no di Gimenez e la mossa di Tare

Il motivo principale del fallimento dello scambio con il Milan è stato il secco “no” di Santiago Gimenez, che ha espresso la sua volontà di non lasciare la città. Ciononostante, la trattativa tra le parti non si è arenata del tutto. Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha tentato di rilanciare per un’operazione in prestito con diritto di riscatto che coinvolgesse solamente Dovbyk. La Roma non ha chiuso la porta a questa opzione, ma ha chiarito che non si siederà a trattare finché non avrà la certezza di un sostituto all’altezza. Il club giallorosso vuole evitare di restare senza una valida alternativa offensiva prima di dare il via libera alla partenza di Dovbyk.

Le alternative per la Roma: spuntano i nomi di Harder e Pinamonti

Nelle ultime ore, la Roma ha ricevuto diverse proposte per la sostituzione di Dovbyk. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Calciomercato.com, tra i profili offerti spiccano due nomi: Conrad Harder e Andrea Pinamonti.

Conrad Harder è un nome che circola da tempo sul mercato. Il giocatore era a un passo dal Milan, ma dopo il rifiuto della Roma sembra ora destinato al Lipsia. L’altro profilo interessante è quello di Andrea Pinamonti. L’attaccante del Sassuolo è stato per tutta l’estate al centro di voci di mercato, senza però mai concretizzare un trasferimento. È un giocatore che Gasperini conosce bene: lo aveva richiesto all’Atalanta ai tempi dell’infortunio di Scamacca. La sua esperienza nel campionato italiano e le sue caratteristiche tecniche lo renderebbero una scelta gradita al tecnico.

La situazione si evolve rapidamente. La Roma sa di dover agire in fretta per non rimanere scoperta, ma al contempo non vuole cedere Dovbyk senza aver prima assicurato un rinforzo adeguato. Le prossime 48 ore saranno decisive per il futuro dell’attaccante ucraino e, di conseguenza, per le strategie della Roma in attacco.