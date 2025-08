Calciomercato Milan, Galli sicuro: «Modric e Jashari grandi colpi, il croato serviva allo spogliatoio. Scudetto? Arrivasse lui...»

Calciomercato Milan, Filippo Galli, leggenda rossonera, ha analizzato il momento della squadra di Allegri e le mosse di Tare

L’ex difensore e responsabile del settore giovanile del Milan, Filippo Galli, ha analizzato a fondo il nuovo corso rossonero durante la trasmissione “Calciomercato e Ritiri” su TMW Radio, esprimendo grande entusiasmo per le mosse di mercato e le prospettive future della squadra. Le sue parole, ricche di spunti interessanti, delineano un calciomercato Milan ambizioso, pronto a lanciare la sfida per lo Scudetto.

L’Entusiasmo per Modric e l’Importanza dell’Esperienza

La conversazione si è aperta con l’arrivo di un nome altisonante, Luka Modric, che ha infiammato la fantasia dei tifosi. Galli ha espresso il suo parere con lucidità:

“Modric e altri come De Bruyne accendono la fantasia dei tifosi. Ha 40 anni, non potrà avere la continuità di un tempo, ma ha dimostrato a Madrid di saper fare sempre bene. Mancava nello spogliatoio del Milan uno così di esperienza e leadership. Allegri e Tare sono i garanti di questo nuovo corso del Milan, e spero che possano davvero far bene.”

Le parole di Galli sottolineano non solo la qualità tecnica del fuoriclasse croato, ma soprattutto il suo peso specifico in termini di carisma e guida. Un giocatore come Modric, pur non avendo più i ritmi di un tempo, può rivelarsi fondamentale per la crescita di un gruppo, trasmettendo mentalità vincente e saggezza tattica. La sua presenza è vista come un elemento chiave per colmare una lacuna di leadership precedentemente percepita nello spogliatoio rossonero. La menzione di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, e di Igli Tare, il nuovo direttore sportivo, come “garanti” di questa nuova fase, rafforza l’idea di un progetto solido e ben strutturato.

Jashari, una Risorsa Versatile per il Centrocampo

Un altro nome caldo sul fronte mercato è quello di Jashari, e anche su di lui Galli ha espresso un giudizio molto positivo, evidenziandone la polivalenza:

“Credo sia un giocatore completo, che in mezzo può dare una mano al Milan. Perché sa impostare, sa anche essere offensivo. È un giocatore che può interpretare diversi ruoli. Diventerebbe un acquisto fondamentale per il centrocampo. E si può già pensare così a cose molto importanti. Mancherebbe l’attaccante da doppia cifra, che potrebbe Vlahovic. Allegri lo conosce e questo potrebbe aiutarlo.”

La descrizione di Jashari come un “giocatore completo” e capace di ricoprire “diversi ruoli” è significativa. La sua capacità di impostare e di essere offensivo lo rende un elemento estremamente utile per la mediana rossonera, in grado di offrire soluzioni diverse a seconda delle esigenze tattiche di Allegri. Galli lo considera un acquisto fondamentale, in grado di elevare ulteriormente il livello del centrocampo milanista. L’accenno a un “attaccante da doppia cifra” e il nome di Dusan Vlahovic, che Allegri conosce bene dai tempi della Juventus, introduce un altro tassello cruciale per le ambizioni di vertice.

Scudetto: Un Obiettivo Concreto e Dichiarato

Con un mercato così promettente, è inevitabile che si parli di obiettivi ambiziosi. Galli non si è tirato indietro, affrontando di petto la questione Scudetto:

“Diciamolo anche ad alta voce, credo di sì. Se prende uno come Vlahovic o un attaccante che garantisce la doppia cifra, credo che il Milan sia obbligato a puntare allo Scudetto. Perché è scoperta nel ruolo di terzino destro, ma è completa come rosa.”

Questa è una dichiarazione forte e chiara. Per Galli, l’arrivo di un attaccante prolifico come Vlahovic renderebbe lo Scudetto un obiettivo non solo possibile, ma addirittura un “obbligo” per il Milan. Nonostante una piccola lacuna nel ruolo di terzino destro, la profondità e la qualità della rosa attuale, unita ai nuovi acquisti e alla guida di Allegri e Tare, fanno sì che il club possa e debba puntare al massimo traguardo nazionale.

Leoni e Galliani: Giudizi e Ipotesi Future

Infine, Galli ha espresso le sue valutazioni su altri aspetti del mondo Milan. Sul giovane Leoni, il giudizio è positivo:

“Mi è piaciuto molto, sceglie bene i tempi di gioco, l’anticipo, l’impressione è stata positiva ma ho visto pochi spezzoni.”

Un’ottima impressione per un giovane talento, a dimostrazione dell’attenzione anche per la linea verde. Riguardo a un ipotetico ritorno di Adriano Galliani, storico dirigente rossonero, Galli ha mantenuto una posizione più cauta ma aperta:

“In termini di politica sportiva è sicuramente un colpo. Poi dipende dal ruolo, dalle sue funzioni.”

Il ritorno di una figura di tale calibro sarebbe indubbiamente un colpo di prestigio per il Milan a livello dirigenziale, ma le sue implicazioni dipenderebbero strettamente dalle mansioni e dalle responsabilità che gli verrebbero affidate.

Le parole di Filippo Galli offrono un quadro chiaro e ottimistico del Milan che sta nascendo sotto la gestione di Allegri e Tare. Con innesti di spessore, una ritrovata leadership e una rosa che si avvicina alla completezza, i rossoneri sembrano pronti a recitare un ruolo da protagonisti nella prossima stagione, con lo Scudetto come obiettivo dichiarato.