Calciomercato Milan, la rivelazione di Galeone: «Ho consigliato questo giocatore ad Allegri ma mi ha detto che va troppo piano!». Le ultimissime

Non è la prima volta che Giovanni Galeone esprime il suo parere sul Milan e, in particolare, sul suo “allievo” più celebre, Max Allegri. Le sue parole a Repubblica dimostrano ancora una volta la grande sintonia e la franchezza che lega i due.

Galeone ha analizzato la situazione rossonera, lodando la qualità del centrocampo ma puntando il dito sul reparto che, a suo dire, non è all’altezza: la difesa. Secondo lui, è proprio lì che il Milan ha le maggiori lacune, sia a livello di reparto che di singoli giocatori. Per questo motivo, ha suggerito ad Allegri di puntare su un giocatore esperto come Granit Xhaka, un centrocampista con un’ottima visione di gioco e grande fisicità, che avrebbe potuto garantire maggiore solidità.

La risposta di Allegri, tuttavia, non si è fatta attendere: “Va troppo piano”. Una frase che, seppur breve, rivela molto sulla filosofia di gioco del tecnico livornese, che in mezzo al campo predilige la rapidità e l’agilità, caratteristiche che ritiene fondamentali per il suo sistema di gioco. Nonostante la grande qualità di Xhaka, la sua “lentezza” è vista come un ostacolo insormontabile.

Questo episodio svela un aspetto cruciale della gestione Allegri: la ricerca di giocatori funzionali al suo schema tattico, anche a costo di rinunciare a nomi di grande risonanza. Il tecnico non si fa influenzare dalle mode o dal prestigio dei singoli, ma cerca gli uomini giusti per il suo progetto. Il centrocampo del Milan, che a detta di Galeone è il punto di forza della squadra, è stato costruito proprio in questa direzione, con l’arrivo di giocatori come Luka Modric e Adrien Rabiot, che offrono non solo qualità, ma anche una dinamicità che si adatta perfettamente alle richieste dell’allenatore.

La situazione in difesa, invece, richiede un’attenta valutazione da parte dello staff tecnico. Allegri e il DS Tare dovranno lavorare insieme per trovare le soluzioni più adatte, sia a livello di modulo che di singoli interpreti, per garantire alla squadra quella solidità necessaria per puntare in alto in questa stagione.