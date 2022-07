Calciomercato Milan: Gabbia verso la Sampdoria per giocare. Tanganga è il lasciapassare

Come scrive La Gazzetta dello Sport il futuro di Matteo Gabbia quasi certamente sarà lontano dal Milan: in via Aldo Rossi si cerca un quarto centrale da affiancare a Tomori, Kalulu e Kjaer (Tanganga sempre in pole) e il figlio del vivaio rossonero è pronto a giocare con continuità altrove.

La Samp pare la destinazione più probabile, gradita al giocatore, che potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto.