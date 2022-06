Calciomercato Milan: Gabbia via in prestito, ecco la probabile destinazione del centrale classe 1999

Come riporta Tuttosport la Sampdoria è pronta a farsi avanti per avere in prestito (con diritto di riscatto) Matteo Gabbia. Il centrale prodotto del settore giovanile del Milan lascerà Milanello per giocare con maggiore continuità.

Faggiano tornerà a breve a Milano per discutere imprima persona del classe 1999.