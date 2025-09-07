Calciomercato Milan, definito il futuro di Vos! Accordo chiuso, formula e dettagli del trasferimento. Firmerà con loro

Calciomercato Milan, nelle ultime ore si è definito il futuro di Silvano Vos: il centrocampista ripartirà dal Losanna con la formula del prestito

Dopo l’addio di Ismael Bennacer, il calciomercato Milan si prepara a salutare un altro giovane centrocampista. Si tratta di Silvano Vos, il talentuoso olandese classe 2005, che secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è in procinto di trasferirsi al Losanna, in Svizzera. Questa mossa, che avverrà con la formula del prestito con diritto di riscatto, segna un’altra tappa nella profonda ristrutturazione della rosa rossonera. La notizia, confermata da fonti vicine al club, sottolinea l’intenzione della dirigenza di valutare i giocatori meno utilizzati, offrendo loro l’opportunità di crescere altrove.

L’arrivo di Silvano Vos in rossonero la scorsa estate era stato accolto con grande entusiasmo. Il giovane centrocampista, con un potenziale notevole, era stato visto come un investimento a lungo termine. Tuttavia, la sua avventura a Milano non ha mai decollato. Vos non è riuscito a ritagliarsi uno spazio nella prima squadra, complice anche la forte concorrenza e un ambiente che, sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sta cercando di trovare il giusto equilibrio. Il giocatore ha trovato spazio quasi esclusivamente in Serie C con il Milan Futuro, dove ha collezionato 15 presenze e un totale di 993 minuti giocati, mostrando lampi del suo talento ma senza riuscire a imporsi definitivamente.

La cessione di Vos rientra in una strategia più ampia del Milan. Con Igli Tare come nuovo direttore sportivo, il club si sta muovendo con decisione sul mercato in uscita. L’obiettivo è duplice: da un lato, rafforzare la rosa con innesti mirati e di qualità per affrontare le sfide della Serie A, dall’altro, sfoltire l’organico e permettere ai giovani talenti di maturare e crescere, magari in un contesto meno pressante. Il Losanna, con il suo progetto di valorizzazione dei giovani, rappresenta la destinazione ideale per Vos, che avrà l’opportunità di giocare con continuità e dimostrare tutto il suo valore.

La cessione di Vos si inserisce in questo quadro di rinnovamento, che vede il Milan impegnato a costruire una squadra solida e competitiva per il futuro. Le prossime ore saranno decisive per definire tutti i dettagli del trasferimento del classe 2005, che si prepara a iniziare una nuova avventura lontano da San Siro. Questo trasferimento conferma la direzione intrapresa dal club, che sotto la supervisione di Tare e la guida tecnica di Allegri, sta gettando le basi per un nuovo ciclo vincente.