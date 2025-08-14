Calciomercato Milan Futuro, Kirovski scatenato! Altro innesto per la squadra di Oddo, c’è il comunicato ufficiale

Calciomercato Milan Futuro, Jovan Kirovski chiude l’ennesimo colpo per la squadra di Massimo Oddo: ufficiale Piermarini

Il Milan continua a investire nel suo futuro, e lo fa con un’acquisizione mirata che rafforza il Progetto Milan Futuro, l’iniziativa cardine della società per la crescita e lo sviluppo dei giovani talenti. Il nuovo volto in casa rossonera è Mattia Piermarini, un promettente difensore classe 2006 che arriva a titolo definitivo dall’Ascoli. L’ufficialità è stata comunicata direttamente dal club meneghino, sottolineando l’importanza di questo innesto per le strategie a lungo termine del Diavolo.

L’AC Milan ha espresso la propria soddisfazione attraverso un comunicato ufficiale: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Mattia Piermarini, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.” Queste parole evidenziano la chiara visione del club di costruire una squadra solida e competitiva non solo nel presente, ma anche e soprattutto nel prossimo decennio.

Piermarini, nato nel 2006, ha militato nell’Ascoli Calcio 1898 FC, dove ha mostrato qualità e potenziale che non sono passati inosservati agli occhi degli scout rossoneri. La sua scelta di legarsi ai colori rossoneri testimonia la forte attrattiva del Milan e la fiducia nel percorso di crescita che il club può offrirgli. Un difensore con le sue caratteristiche, giovane ma già con una buona esperienza nel settore giovanile, rappresenta un asset prezioso per le squadre che puntano a un ricambio generazionale efficace.

L’arrivo di Piermarini si inserisce perfettamente nella visione sportiva del nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare. Tare, noto per la sua acuta capacità di scovare e valorizzare i talenti emergenti, sta plasmando il Milan del futuro con innesti mirati che combinano qualità tecniche e potenziale di crescita. La sua strategia sembra puntare a creare una base solida di giovani promettenti da affiancare ai giocatori più esperti, garantendo così una squadra equilibrata e sostenibile a lungo termine.

Anche la figura del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, avrà un ruolo cruciale nello sviluppo di Piermarini e degli altri giovani talenti del Progetto Milan Futuro. Allegri, con la sua vasta esperienza e la sua capacità di far crescere i giocatori, sarà fondamentale nel guidare Piermarini nel suo percorso di adattamento e maturazione. La sua presenza in panchina è una garanzia per tutti i giovani che aspirano a calcare i campi di Serie A con la maglia del Milan.

Il Progetto Milan Futuro non è solo un nome, ma una vera e propria piattaforma di sviluppo che offre ai giovani calciatori tutte le risorse necessarie per esprimere il proprio potenziale: strutture all’avanguardia, staff tecnici qualificati e un ambiente competitivo ma allo stesso tempo formativo. L’acquisizione di Mattia Piermarini è un ulteriore tassello che conferma l’impegno del Milan in questa direzione, con l’obiettivo di formare i campioni di domani e di assicurare un futuro brillante al club. Questa operazione dimostra ancora una volta come il Milan stia ponendo le basi per un successo duraturo, puntando su investimenti intelligenti e sulla valorizzazione dei talenti italiani.

