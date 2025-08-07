Calciomercato Milan, cambia clamorosamente il futuro di Musah? Allegri decisivo, ultimissime notizie sui rossoneri

Yunus Musah ha completamente ribaltato la sua situazione al Milan, convincendo la dirigenza e, soprattutto, il tecnico Massimiliano Allegri. Quello che fino a poco tempo fa sembrava un profilo sacrificabile sul mercato, è ora un giocatore che il Milan non vuole assolutamente perdere. Allegri, infatti, è rimasto positivamente impressionato dalle qualità del centrocampista americano e dal suo approccio al lavoro, al punto da considerarlo un perno per il futuro della squadra.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’allenatore rossonero è convinto di poter lavorare bene con Musah e vede in lui le fondamenta per costruire un progetto a lungo termine. Questa fiducia incondizionata ha portato il Milan a considerare seriamente l’idea di trattenere il giocatore per la prossima stagione, allontanando le voci di una sua possibile cessione. La prospettiva di un addio, che sembrava concreta, si è dissolta in poche settimane grazie alle prestazioni e all’atteggiamento del ragazzo in allenamento.

Sempre secondo Moretto, al momento non risulta che il Napoli sia tornato con insistenza su Musah, un segnale che il suo futuro sembra sempre più legato ai colori rossoneri. Anzi, la sua valutazione è cresciuta a dismisura. Qualora qualsiasi squadra dovesse presentare un’offerta per Musah, mi dicono che quei 25 milioni di euro che potevano essere un punto di partenza per una trattativa non basterebbero nemmeno più. La sua permanenza a Milano è ora l’ipotesi più probabile.