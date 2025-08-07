Calciomercato Milan, ore cruciali per il futuro di Morata: non si andrà oltre oggi. Cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

Una giornata cruciale, quella odierna, per il futuro di Alvaro Morata, attaccante di proprietà del Milan. La trattativa tra il Como e il calciatore spagnolo, che sembrava ormai a un passo dalla conclusione, è giunta a un bivio decisivo, con una scadenza fissata per trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa. A fare da ostacolo all’operazione non è tanto l’accordo tra il Como e Morata, che è ormai praticamente definito, ma la posizione del Galatasaray.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club turco, dove Morata si trova in prestito, sta chiedendo un indennizzo piuttosto altoper interrompere anticipatamente l’accordo. Il Como è disposto a fare uno sforzo economico, ma ritiene che le richieste del Galatasaray siano eccessive. Questo stallo ha portato le parti a fissare oggi come termine ultimo per risolvere la questione. L’intenzione è quella di trovare un punto d’incontro che consenta a Morata di unirsi alla sua nuova squadra, ma se l’intesa non dovesse arrivare, l’intera operazione rischierebbe di saltare definitivamente.

Il Como non intende procrastinare oltre e vuole definire la questione in un senso o nell’altro, per potersi muovere con decisione su altre piste se la trattativa dovesse fallire. Per questo motivo, le prossime ore saranno decisive. Tutti gli occhi sono puntati su questo tavolo di trattativa, con l’esito che potrebbe cambiare il volto dell’attacco del Como per la prossima stagione. L’ottimismo c’è, ma l’operazione rimane in bilico, appesa a un filo sottile che si spera non si spezzi.