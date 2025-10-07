Calciomercato Milan, novità sul futuro di Modric! Il croato ha già deciso cosa fare

Calciomercato Milan, Luka Modric è ancora fisicamente un ragazzo come stabilito dai test fisici: rinnovo annuale praticamente scontato

L’impatto di Luka Modrić nel Milan di Massimiliano Allegri va ben oltre le aspettative e le statistiche tecniche, già di per sé elevatissime (come evidenziato anche dal recente elogio di Adani sulla sua fase difensiva). Il fuoriclasse croato, colpo di calciomercato del DS Igli Tare, sta dimostrando di possedere una longevità fisica che ha dell’incredibile, quasi sfidando le leggi dell’anagrafe.

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, le prestazioni di Modrić in campo trovano una sorprendente conferma nei dati fisici: “Luka va sempre di corsa, per i test fisici è un ragazzo”. Questa capacità di mantenere un’intensità e una condizione atletica da giovane è la vera chiave della sua inarrestabile influenza nel centrocampo del Milan, fondamentale per il successo e la solidità difensiva impressa da Massimiliano Allegri in questa Serie A.

La Scadenza E L’Opzione: Modrić Fino Al 2027 È Una Certezza

Il rendimento eccezionale di Luka Modrić rende il suo futuro nel calciomercato Milan una priorità assoluta per la dirigenza. Attualmente, il contratto del centrocampista croato lo lega al club di Via Aldo Rossi fino al 2026, ma l’accordo include un’opzione per un’ulteriore stagione.

Gazzetta.it chiarisce che, a giudicare dalle prestazioni e dalle condizioni fisiche, questa opzione sarà esercitata senza esitazioni: “c’è un’opzione per un altro anno che così stando le cose verrà certamente esercitata”. Il rinnovo del rapporto, che lo porterebbe a vestire il rossonero almeno fino al giugno 2027, sarà un punto di discussione a fine stagione, ma con un clima di totale fiducia: “saranno Modric e la società a riparlarne a fine stagione”.

Il Trionfo Del DS Igli Tare E Il “Colpo Della Vita”

La prospettiva di avere Luka Modrić in campo per almeno un’altra stagione è il trionfo della strategia del DS Igli Tare. L’arrivo del Pallone d’Oro croato ha innalzato il livello tecnico e di leadership dell’intera squadra.

Massimiliano Allegri ha trovato in Modrić non solo un regista impeccabile, ma anche un esempio vivente di professionalità e forma fisica. La sua incredibile longevità è la garanzia che il Milan può contare su un elemento di dominio in mezzo al campo per la lotta allo Scudetto in Serie A. La sinergia tra la visione di mercato del DS Tare e la gestione tattica di Allegri sta permettendo al Milan di sognare in grande, partendo proprio dall’instancabile corsa del suo “ragazzo” croato.