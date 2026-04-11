Calciomercato Milan, tutta la verità su Lewandowski: rossoneri interessati ma… Clamorosi aggiornamenti

Calciomercato Milan, il club rossonero è interessato a Lewandowski ma al momento il polacco ha in testa l’MLS se dovesse lasciare il Barcellona

Il futuro di Robert Lewandowski infiamma il mercato europeo, ma la strada che porta al Milan resta tutta da tracciare. In un video pubblicato sul proprio canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha chiarito la situazione del bomber polacco, confermando come la partita sia ancora apertissima. Al momento, la priorità di Lewandowski è il confronto con il Barcellona: il club blaugrana ha aperto al rinnovo per un’altra stagione, ma a una condizione ferrea: un ingaggio pesantemente ridotto rispetto ai parametri attuali, giudicati insostenibili per le casse catalane.

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Calciomercato Milan, Lewandowski tra Italia, MLS e Arabia: la posizione del Diavolo

Mentre Robert si concentra sul finale di stagione in Champions League, il suo agente Pini Zahavi sta esplorando ogni opzione possibile, inclusa quella italiana. Il Milan e la Juventus restano in attesa, posizionati in “seconda o terza fila”, pronti a capire se il polacco deciderà di tentare un’ultima avventura in Europa. Tuttavia, le difficoltà per i club di Serie A non mancano:

Il fattore economico : Lewandowski costa tanto e ad oggi non esistono trattative avanzate con club italiani.

: Lewandowski costa tanto e ad oggi non esistono trattative avanzate con club italiani. La concorrenza globale: L’opzione più concreta e forte a livello personale e familiare sembra essere la MLS, con un’offerta americana importantissima già sul tavolo. Resta poi viva la pista dell’Arabia Saudita, che corteggia il giocatore da tempo con cifre da capogiro.

Il Milan può solo aspettare: se Lewandowski dovesse dire no ai petrodollari e al lifestyle americano, e accettasse di ridursi drasticamente l’ingaggio, allora la suggestione di vederlo alla corte di Massimiliano Allegri nel 2026 potrebbe diventare realtà.