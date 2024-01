Jovic Milan: può cambiare la strategia di mercato. Il futuro dell’attaccante serbo e i dettagli sulla clausola di rinnovo

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Luka Jovic sta inziando a far cambiare i piani del calcio mercato rossonero.

L’attaccante serbo è primo in Serie A per impatto dalla panchina e il contratto in scadenza non è un problema per il Milan. Infatti, nel contratto è stata inserita una clausola di rinnovo unilaterale alle stesse condizioni per un’altra stagione. Clausola che il club rossonero sta pensando di attuare.