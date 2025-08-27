Calciomercato Milan, l’agente di Santiago Gimenez tuona! Parole chiare sul futuro, messe a tacere tutte le indiscrezioni

Calciomercato Milan, Rafaela Pimenta, agente di Santiago Gimenez, ha chiuso nuovamente le porte alla partenza della punta messicana

Il futuro di Santiago Giménez, attaccante del Milan, è stato al centro di intense speculazioni nelle ultime settimane. Tuttavia, a mettere a tacere le voci di mercato è intervenuta direttamente la sua agente, Rafaela Pimenta, con una dichiarazione che ha fatto chiarezza e tranquillizzato i tifosi rossoneri.

Le parole di Pimenta, riportate dall’autorevole giornalista sportivo Fabrizio Romano, sono inequivocabili. “Posso garantire che i rumors non sono veri. Resta al Milan”, ha affermato l’agente. Una presa di posizione netta, che smentisce categoricamente le ipotesi di una cessione dell’attaccante messicano e conferma la sua permanenza in rossonero. Queste dichiarazioni arrivano in un momento cruciale, con il Milan impegnato a pianificare la prossima stagione sotto la guida del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e del neoallenatore Massimiliano Allegri.

La posizione del Milan e l’importanza di Giménez

La permanenza di Santiago Giménez rappresenta un punto fermo nella strategia di mercato del Milan. Dopo un’ottima stagione, l’attaccante si è affermato come un elemento fondamentale nell’attacco rossonero. Le sue prestazioni hanno convinto la dirigenza e lo staff tecnico, che vedono in lui un pilastro su cui costruire il futuro del club. La decisione di trattenerlo, nonostante le possibili offerte da parte di altri club europei, dimostra la fiducia che il Milan ripone nelle sue capacità e nel suo potenziale. Il neo-ds Igli Tare ha come obiettivo primario quello di consolidare la rosa, evitando cessioni eccellenti che potrebbero indebolire la squadra in vista degli impegni della prossima stagione.

Le voci di mercato e la smentita di Pimenta

Le indiscrezioni che volevano Giménez lontano dal Milan si erano fatte sempre più insistenti. Alcuni media avevano parlato di un possibile interesse da parte di club della Premier League e della Liga spagnola, pronti a mettere sul piatto cifre importanti per convincere il Milan a cederlo. Tuttavia, la ferma smentita di Rafaela Pimenta, una delle agenti più potenti e influenti del panorama calcistico, chiude definitivamente la questione. La sua dichiarazione, veicolata da un nome di primo piano come Fabrizio Romano, noto per la sua attendibilità nel calciomercato, ha un peso enorme. In un’epoca in cui le fake news e le notizie non verificate si diffondono rapidamente, la chiarezza di una fonte autorevole è essenziale per riportare la calma e l’attenzione sui fatti reali.

Il ruolo di Tare e Allegri nella gestione del mercato

L’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come allenatore ha dato il via a una nuova era per il Milan. Entrambi sono figure di grande esperienza, abituate a lavorare sotto pressione e a prendere decisioni cruciali per la crescita di un club. La scelta di trattenere un giocatore chiave come Giménez è uno dei primi segnali della loro strategia congiunta: costruire una squadra solida, competitiva e in grado di lottare per i massimi traguardi. La priorità è quella di non smantellare i punti di forza della rosa, ma di integrarli con innesti mirati che possano alzare ulteriormente il livello qualitativo. Il centravanti messicano, con la sua abilità nel segnare e il suo spirito di sacrificio, si inserisce perfettamente nel progetto tecnico di Allegri, che punta su attaccanti in grado di garantire un elevato numero di gol.

In conclusione, la dichiarazione di Rafaela Pimenta, agente di Santiago Giménez, conferma che l’attaccante resta al Milan. Una notizia fondamentale per la programmazione della prossima stagione del club rossonero, che prosegue il suo percorso di crescita sotto la nuova gestione di Igli Tare e Massimiliano Allegri.