Calciomercato Milan, il digiuno degli attaccanti preoccupa Allegri! E in estate…

Calciomercato Milan, Allegri preoccupato dal digiuno di gol degli attaccanti: in estate tutti e 5 sono in bilico. Lo scenario

Il sabato pomeriggio di San Siro si è trasformato in un incubo per il Milan di Massimiliano Allegri, travolto da un’Udinese implacabile capace di imporsi con un netto 0-3. Per i rossoneri si tratta della seconda sconfitta consecutiva — evento mai verificatosi prima in questo campionato — e della seconda gara di fila chiusa senza reti all’attivo. In soli due mesi, le ambizioni scudetto che vedevano il Diavolo inseguire l’Inter sono evaporate, lasciando spazio alla necessità impellente di difendere un quarto posto vitale per le strategie del club.

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Calciomercato Milan, il digiuno delle punte: i numeri della crisi

Il dato più allarmante riguarda la sterilità offensiva. Dalla sfida contro il Pisa a oggi, gli attaccanti rossoneri hanno realizzato appena due reti, entrambe firmate da Rafael Leao. Il resto del reparto è fermo al palo:

Rafael Leao : Nonostante i gol, il portoghese è apparso l’ombra di se stesso, frenato da problemi fisici e dal dubbio tattico sul suo ruolo da centravanti. Al momento della sostituzione contro l’Udinese, San Siro lo ha salutato con una pioggia di fischi .

: Nonostante i gol, il portoghese è apparso l’ombra di se stesso, frenato da problemi fisici e dal dubbio tattico sul suo ruolo da centravanti. Al momento della sostituzione contro l’Udinese, San Siro lo ha salutato con una pioggia di . Christian Pulisic : L’americano non segna dal 28 dicembre 2025. Nel 2026 non ha ancora trovato la via del gol, portando il suo digiuno a oltre 100 giorni.

: L’americano non segna dal 28 dicembre 2025. Nel non ha ancora trovato la via del gol, portando il suo digiuno a oltre 100 giorni. Santiago Gimenez : Rientrato solo recentemente dopo l’operazione alla caviglia ad Amsterdam, il messicano deve ancora ritrovare la forma che lo aveva reso l’investimento principale dell’inverno 2025.

: Rientrato solo recentemente dopo l’operazione alla caviglia ad Amsterdam, il messicano deve ancora ritrovare la forma che lo aveva reso l’investimento principale dell’inverno 2025. Niclas Füllkrug: Il destino del tedesco sembra segnato; il club non riscatterà il cartellino dal West Ham per i 5 milioni pattuiti, sancendo il suo ritorno in Inghilterra in estate.

L’esperimento del 4-3-3 non ha dato frutti, con un Milan apparso frenetico e privo di quella solidità che Allegri aveva indicato come pilastro del suo gioco. Come riferito da Calciomercato.com, il futuro di molti interpreti — da Nkunku, tentato dalla Turchia, ai dubbi sui rinnovi di Leao e Pulisic — passerà inevitabilmente dalla conquista della prossima Champions League.