Calciomercato Milan, Pedullà spiazzato da Furlani! Parole pesantissime e analisi cruda sul momento rossonero

Calciomercato Milan, Alfredo Pedullà si è detto completamente spiazzato dalle mosse dei rossoneri: le dichiarazioni

Il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà non le manda a dire. Nel suo editoriale pubblicato su Sportitalia, ha espresso una critica feroce nei confronti della strategia di mercato del Milan, definendola un “allucinante giro di briscola”. Al centro delle sue considerazioni c’è la gestione della trattativa per la nuova punta, con il Milan che sembra aver perso di vista le priorità dettate dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri e dal direttore sportivo Igli Tare.

Secondo Pedullà, il Milan avrebbe avuto a disposizione ben tre mesi di tempo per chiudere l’acquisto di Dusan Vlahovic, un attaccante di assoluto livello che, a detta del giornalista, avrebbe visto nei rossoneri l’unica destinazione davvero gradita. Nonostante ciò, la dirigenza milanista, guidata dal CEO Giorgio Furlani, avrebbe preferito intraprendere altre strade, perdendosi in trattative non concrete e meno competitive. A giocare un ruolo chiave in questo caos sarebbe stato l’intermediario Paolo Busardò, la cui influenza, secondo Pedullà, sarebbe addirittura superiore a quella del nuovo mister Allegri e del DS Tare.

Le parole di Pedullà su Sportitalia sono chiare e dirette: “Il Milan ha avuto tre mesi di tempo per chiudere Vlahovic, l’unica destinazione davvero gradita al serbo, e ha fatto un allucinante giro di briscola andando su altri attaccanti”. L’opportunità di prendere Vlahovic per una cifra apparentemente ragionevole, 20 milioni di euro, e con il giocatore disposto a spalmarsi un ingaggio da 6-6,5 milioni a stagione, avrebbe dovuto essere colta al volo. Questa scelta, secondo Pedullà, rappresenta un grave errore, soprattutto perché Vlahovic era una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri.

L’editoriale non risparmia critiche nemmeno per la presunta alternativa a Vlahovic, Harder. Pur riconoscendone il talento, Pedullà si chiede come il Milan possa considerare un giocatore come lui la prima scelta, quando sul mercato ci sono opzioni nettamente più competitive. Ancora più grave è, a suo avviso, l’attesa per l’operazione in entrata dello Sporting CP, una situazione che sta tenendo in stallo i rossoneri. “Tu sei il Milan e non puoi essere portato al guinzaglio per giorni e giorni”, tuona Pedullà, rivolgendosi idealmente a Furlani e, in particolare, a Paolo Busardò, la cui gestione della situazione sembra essere fin troppo influente. Il giornalista spera che qualcuno spieghi ai dirigenti del Milan che non possono permettersi di perdere tempo prezioso, sottolineando che l’influenza di Busardò sembra aver superato quella dei protagonisti principali del mercato rossonero. Questo attacco frontale di Pedullà getta un’ombra sulla pianificazione del calciomercato del Milan, lasciando aperti molti interrogativi sulla direzione che la società sta intraprendendo.