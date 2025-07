Calciomercato Milan, Furlani fa muro! Il top player non si muove, pretendenti avvisate

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani fa muro per Maignan: nuovi contatti col Chelsea ma i rossoneri non hanno intenzione di cederlo

Come riportato in precedenza da Calciomercato.it, la trattativa tra Milan e Chelsea per il portiere francese Mike Maignan è stata a un passo dalla chiusura definitiva prima dell’inizio del Mondiale per Club. Un mese dopo, con il trionfo dei Blues nella competizione, lo scenario è mutato, ma l’interesse del club londinese per l’estremo difensore rossonero rimane forte e concreto.

Le ultime indiscrezioni, direttamente da fonti di ‘Givemesport’, confermano che il Chelsea non ha affatto accantonato l’idea di portare Maignan a Stamford Bridge. I dirigenti dei Blues stanno attentamente valutando la disponibilità del giocatore e, soprattutto, riflettendo sulla possibilità di presentare una proposta economica migliorata al Milan. L’obiettivo è chiaro: assicurarsi uno dei portieri più stimati e performanti del panorama calcistico europeo.

Tuttavia, la posizione del Milan in questa complessa negoziazione rimane ferma e inamovibile. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ha fissato un prezzo ben preciso per il cartellino di Maignan: circa 25 milioni di euro. Questa cifra non è negoziabile, specialmente dopo l’inizio del ritiro pre-campionato e l’avvio della nuova stagione sotto la guida del riconfermato tecnico Massimiliano Allegri.

Il Milan, infatti, considera Maignan un pilastro fondamentale della squadra. La sua leadership, le sue parate decisive e la sua abilità nel gioco con i piedi lo rendono un elemento insostituibile nello scacchiere tattico di Allegri. Perdere un giocatore di tale calibro, soprattutto a ridosso dell’inizio delle competizioni ufficiali, rappresenterebbe un duro colpo per le ambizioni del club. La decisione di Tare e di tutta la dirigenza è quella di tutelare il valore della rosa e non svendere i propri gioielli.

L’interesse del Chelsea non è una novità. Già nelle settimane precedenti, il club inglese aveva manifestato un forte desiderio di acquisire Maignan, riconoscendone le straordinarie qualità e il potenziale impatto sulla Premier League. Il Mondiale per Club, pur avendo spostato l’attenzione mediatica e le priorità del Chelsea per un breve periodo, non ha scalfito la convinzione dei londinesi sulla necessità di rinforzare il reparto portieri con un profilo di spicco come quello dell’ex Lille.

Il prossimo capitolo di questa intrigante trattativa si preannuncia ricco di colpi di scena. Sarà il Chelsea a cedere alle richieste del calciomercato Milan e a mettere sul piatto i 25 milioni di euro richiesti, o la dirigenza rossonera riuscirà a blindare definitivamente il proprio numero uno? Le prossime ore e i prossimi giorni saranno cruciali per definire il futuro di Mike Maignan e per comprendere quali saranno le strategie di mercato di due dei club più importanti d’Europa. I tifosi del Milan sperano che la fermezza di Tare e la volontà di Allegri di contare su Maignan possano prevalere, garantendo al portiere francese una permanenza in rossonero.