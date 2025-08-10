Calciomercato Milan, Furlani chiede una mano al Chelsea? Tre esuberi nel mirino e un ritorno di fiamma inaspettato

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani potrebbe chiedere una mano al Chelsea per il post Thiaw: tre esuberi nel mirino e sogno Milenkovic

Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri in panchina, il Milan si prepara a un calciomercato estivo di fuoco, puntando a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La priorità, come riportato da Gazzetta.it, sembra essere il reparto difensivo, con Tare che sta scandagliando il mercato alla ricerca dei profili più adatti al progetto rossonero. L’incrocio con il Chelsea, in particolare, potrebbe offrire spunti interessanti e opportunità da cogliere al volo.

Tra i nomi caldi in orbita Milan, spiccano infatti alcuni esuberi dei Blues che non rientrano nei piani del club londinese. Trevoh Chalobah, in particolare, sembra essere un obiettivo concreto e di grande interesse per il Milan. Il difensore inglese, classe 1999, è un profilo che potrebbe fare al caso dei rossoneri grazie alla sua versatilità e alla capacità di giocare sia come difensore centrale che come centrocampista difensivo. La sua esperienza in Premier League e la sua giovane età lo rendono un investimento potenzialmente prezioso per il futuro della difesa milanista. La trattativa per Chalobah potrebbe non essere semplice, ma la volontà del giocatore di trovare maggiore spazio e la necessità del Chelsea di sfoltire la rosa potrebbero facilitare un accordo.

Oltre a Chalobah, Gazzetta.it menziona anche altri due profili dal Chelsea che potrebbero interessare il Milan: Gabriel Veiga e Axel Disasi. Sebbene meno prioritari rispetto a Chalobah, entrambi i giocatori potrebbero rappresentare alternative valide per rafforzare la rosa. Veiga, centrocampista spagnolo, potrebbe portare qualità e visione di gioco al centrocampo rossonero, mentre Disasi, difensore centrale francese, aggiungerebbe fisicità e solidità al reparto arretrato. Il loro arrivo dipenderebbe probabilmente dalle dinamiche di mercato e dalle opportunità che si presenteranno, ma non sono da escludere a priori.

Un altro nome accostato al Milan, seppur con maggiori difficoltà, è quello di Jakub Kiwior. Il difensore polacco dell’Arsenal, ex Spezia, è un giocatore apprezzato per la sua leadership e la sua capacità di impostare il gioco dalla difesa. Tuttavia, la sua valutazione elevata e la volontà dell’Arsenal di non privarsi facilmente di un elemento importante potrebbero rendere l’operazione molto complicata.

Il sogno, o per meglio dire il “grande obiettivo” secondo Gazzetta.it, sarebbe Nikola Milenkovic. Il difensore centrale serbo, ex Fiorentina e attualmente in forza al Nottingham Forest, rappresenta un profilo di altissimo livello. Conosciuto per la sua imponenza fisica, la sua abilità nel gioco aereo e la sua esperienza in Serie A, Milenkovic sarebbe un rinforzo di spessore per la difesa del Milan. Tuttavia, strapparlo al Nottingham Forest sarà un’impresa ardua, considerando il suo valore di mercato e l’importanza che riveste per il club inglese. Nonostante le difficoltà, il Milan e Tare sembrano intenzionati a fare un tentativo, consci che il calcio, a volte, riserva sorprese.

In sintesi, il Milan di Tare e Allegri si muove con decisione sul mercato, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e in grado di lottare per i massimi traguardi. La ricerca di difensori centrali è una priorità, e i nomi di Chalobah e Milenkovic evidenziano l’ambizione del club rossonero. Sarà un’estate intensa e ricca di colpi di scena, con i tifosi milanisti che attendono con ansia di vedere come si evolveranno le trattative e quali nuovi volti vestiranno la gloriosa maglia rossonera.