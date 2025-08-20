Calciomercato Milan, sirene arabe molto importanti per Fofana: l’idea della dirigenza è attualmente questa. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato arabo continua a scuotere le fondamenta del calcio europeo, ma non sempre riesce a ottenere ciò che vuole. L’ultimo esempio arriva dal Monaco, che ha bloccato la cessione di Denis Zakaria all’Al Ahli. Il centrocampista svizzero sembrava destinato a un futuro in Arabia, ma il club del Principato ha deciso di non privarsi di un giocatore fondamentale per il proprio progetto.

La mossa del Monaco ha costretto l’Al Ahli a cambiare rotta, e ora il mirino del club arabo è puntato su un altro centrocampista molto ambito: Youssouf Fofana del Milan. La notizia, riportata da calciomercato.com, ha subito acceso l’allarme tra i tifosi rossoneri. Fofana, infatti, è un elemento cruciale nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri, e il Milan non sembra intenzionato a privarsene.

Un’Operazione Complicata e un Muro da Superare

L’operazione per portare Fofana in Arabia si presenta subito come molto complicata. Il Milan ritiene il centrocampista francese incedibile e valuta il suo cartellino a una cifra elevatissima. Inoltre, Fofana si è sempre dimostrato molto legato all’ambiente rossonero, e l’ultima parola spetterà a lui.

La trattativa, dunque, è in salita, ma è ormai chiaro che l’Al Ahli non ha intenzione di mollare la presa e farà un tentativo per convincere sia il club che il giocatore. Il Milan, dal canto suo, non ha intenzione di cedere e, a meno di un’offerta davvero fuori mercato, non si siederà neanche a trattare. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’Al Ahli riuscirà a fare breccia nel “muro” rossonero o se dovrà cercare un altro nome per rinforzare il proprio centrocampo.