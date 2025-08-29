MN24 – Calciomercato Milan, c’è la firma di Nkunku: domani l’ufficialità. Tutti i dettagli

Calciomercato Milan, arriva la firma di Nkunku dopo l’iter medico: contratto fino al 2030. Domani l’annuncio ufficiale

Secondo quanto riportato da Milannews24, i tifosi del Milan possono finalmente esultare. L’attesa è finita: Christopher Nkunku ha firmato il contratto che lo legherà ai colori rossoneri per le prossime cinque stagioni. Un colpo sensazionale che segna una svolta decisiva per il futuro del club. L’ufficialità del trasferimento, attesissima da tutti, è prevista per la giornata di domani, ma la notizia ha già fatto il giro del web, generando un’onda di entusiasmo e aspettative.

L’operazione, curata nei minimi dettagli dalla nuova dirigenza rossonera, e in particolare dal Direttore Sportivo Tare, è stata complessa ma si è conclusa con successo. Il costo totale del cartellino si aggira sui 42 milioni di euro complessivi. La cifra si compone di una parte fissa di 37 milioni di euro e di circa 5 milioni di euro in bonus. Questi ultimi sono legati a obiettivi non facilmente raggiungibili, ma il solo acquisto del talento francese è un segnale forte e chiaro delle ambizioni del Milan. Un investimento così importante sottolinea la volontà della società di tornare a competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa.

L’arrivo di Nkunku è una notizia straordinaria per i tifosi, che sognano di vedere il loro idolo in campo con la maglia numero 10, e per il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che avrà a disposizione un fuoriclasse polivalente, capace di giocare in diverse posizioni dell’attacco. La sua duttilità tattica, la sua visione di gioco, la sua velocità e la sua capacità di finalizzazione lo rendono l’uomo perfetto per il progetto tecnico del club. Con Nkunku, l’attacco rossonero acquisisce una dimensione completamente nuova, diventando ancora più imprevedibile e pericoloso per qualsiasi avversario.

Questo acquisto è la dimostrazione che il Milan vuole costruire una squadra vincente, capace di lottare per lo Scudetto. L’era di Tare e Allegri parte con il botto, con un acquisto di prestigio che alza notevolmente il livello tecnico della rosa. I tifosi sono impazienti di vederlo all’opera e di assistere al debutto ufficiale del loro nuovo beniamino. Il calciomercato del Milan si accende, e con l’ufficialità di Nkunku, il club si prepara a vivere una stagione da protagonista.

Il calciomercato del Milan è stato caratterizzato da un colpo sensazionale che ha infiammato i tifosi e l’ambiente. Secondo quanto appreso da Milannews24, Christopher Nkunku ha formalizzato il suo passaggio al club rossonero, firmando un contratto di cinque anni. La trattativa, che ha visto il Milan impegnato a fondo, ha trovato il suo epilogo positivo. L’annuncio ufficiale è atteso per la giornata di domani, ma la notizia della firma ha già scatenato l’entusiasmo tra i sostenitori. L’operazione ha un valore complessivo di 42 milioni di euro, suddivisi in 37 milioni di parte fissa e circa 5 milioni di bonus legati a obiettivi difficili da raggiungere.

Questo investimento è un segnale forte delle ambizioni del nuovo corso del Milan, guidato dal Direttore Sportivo Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri. L’arrivo di Nkunku, un top player con una spiccata propensione offensiva, promette di rivoluzionare l’attacco rossonero. La sua versatilità e le sue abilità tecniche lo rendono un giocatore ideale per il sistema di gioco di Allegri. L’acquisto di Nkunku non è solo un colpo di mercato, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti. Il Milan vuole tornare a competere per i massimi traguardi, a cominciare dallo Scudetto e dalla Champions League. Con questo colpo, il Milan si posiziona come uno dei protagonisti indiscussi del prossimo campionato.

