Calciomercato Milan, offerta rifiutata per Fabbian! Tare adesso pensa ad un’altra mossa per convincere il Bologna. Le ultimissime sui rossoneri

La ricerca di rinforzi per il centrocampo del Milan prosegue, e uno dei nomi che sembra interessare particolarmente il club rossonero è quello di Giovanni Fabbian. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, nella giornata di ieri, il Milan avrebbe fatto un nuovo tentativo per il giovane talento del Bologna, offrendo una cifra considerevole.

L’offerta del Diavolo per il classe 2003 ammontava a ben 13 milioni di euro più due di bonus, ma anche in questa occasione, la società felsinea ha risposto con un secco “no”. Il Bologna considera Fabbian un elemento fondamentale per il proprio progetto tecnico e non sembra intenzionato a privarsene, a meno di un’offerta davvero irrinunciabile. La valutazione del giocatore da parte dei rossoblù è infatti molto alta.

Nonostante il rifiuto, il Milan non ha mollato la presa e ha provato a intavolare una trattativa differente, inserendo il nome di Ismael Bennacer come contropartita tecnica. Questa opzione, tuttavia, si è rivelata impraticabile per il Bologna, a causa dell’elevato ingaggio percepito dal centrocampista algerino, che si aggira intorno ai 4 milioni di euro. Una cifra insostenibile per le casse del club emiliano.

La notizia di questo nuovo assalto conferma la volontà del direttore sportivo Tare di rinforzare il reparto mediano, e il profilo di Fabbian sembra rispondere perfettamente alle esigenze tattiche di Allegri. Il giovane centrocampista, infatti, abbina qualità tecniche a un’importante fisicità e capacità di inserimento, caratteristiche molto apprezzate dall’allenatore bianconero.

Le difficoltà incontrate nella trattativa con il Bologna potrebbero spingere il Milan a valutare anche altri profili per il centrocampo. Non è escluso che Tare possa virare su obiettivi diversi, ma la determinazione mostrata per Fabbian fa capire quanto il club creda nelle sue potenzialità. Resta da vedere se il Milan presenterà una nuova offerta o se si concentrerà su altre piste per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.