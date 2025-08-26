Calciomercato Milan, Fabbian obiettivo concreto per il centrocampo! Il punto di Matteo Moretto. Le ultimissime sui rossoneri

L’interesse del Milan per Giovanni Fabbian è un dato di fatto, ma come riportato da Matteo Moretto, la trattativa non è ancora decollata. Ci sono due ostacoli principali che bloccano l’operazione e che stanno rallentando il trasferimento del centrocampista dal Bologna.

La ricerca di un sostituto

Il primo e più significativo problema è la condizione posta dal Bologna. Il club emiliano non ha intenzione di cedere Fabbian se non trova prima un sostituto all’altezza. La richiesta è chiara: il nuovo giocatore deve essere “già pronto”, in grado di inserirsi immediatamente negli schemi di squadra e di garantire un livello di performance elevato. A oggi, il Bologna non ha ancora individuato il profilo ideale, né ha ottenuto un accordo per l’arrivo di un altro centrocampista. Questo stallo è comprensibile, dato che Fabbian è un elemento prezioso e funzionale al progetto tecnico, e il Bologna vuole assicurarsi di non indebolire la rosa prima di dare il via libera. La palla, di fatto, passa al direttore sportivo del Bologna, che deve agire sul mercato per sbloccare la situazione.

Le richieste del Bologna

Il secondo motivo di rallentamento riguarda le richieste economiche del Bologna. Sebbene il Milan e Tare siano interessati a Fabbian, la valutazione che il club rossoblù fa del giocatore è considerata piuttosto alta. La cifra richiesta si aggira sui 15 milioni di euro. Il Milan, in questa fase del mercato, preferirebbe investire su Fabbian con una formula che preveda un prestito oneroso con obbligo di riscatto, o un esborso inferiore. L’Inter, che detiene una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, non incide direttamente sulla trattativa ma rende il Bologna meno propenso a fare sconti, sapendo che parte del ricavato andrebbe a un’altra squadra.

In sintesi, la trattativa per portare Fabbian a Milano è bloccata su due fronti: la necessità del Bologna di assicurarsi un rimpiazzo prima di cederlo, e la distanza tra domanda e offerta per il suo cartellino. Il Milan, con il suo DS Tare e l’allenatore Allegri, continua a monitorare la situazione, ma per il momento non c’è una svolta imminente.