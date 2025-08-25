Connect with us

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Fabbian nome caldissimo per il centrocampo: ecco come è nata la trattativa col Bologna

Calciomercato News

Mercato Milan, Tare pesca in casa Real Madrid? Indiscrezione clamorosa, occhi su di lui

Calciomercato News

Calciomercato Milan, slitta l'arrivo in Italia di Harder? Documenti scambiati, ecco cosa manca per chiudere l'affare

Calciomercato News

Chukwueze Milan, prossimi giorni decisivi: il nigeriano pronto a lasciare Milanello? Premier in pressing

Calciomercato News

Mercato Milan, Moncada e il blitz a sorpresa in Spagna! Giovane talento nel mirino, la valutazione non spaventa

Calciomercato

Calciomercato Milan, Fabbian nome caldissimo per il centrocampo: ecco come è nata la trattativa col Bologna

Milan news 24

Published

2 ore ago

on

By

Fabbian

Calciomercato Milan, il nome nuovo per il centrocampo è quello di Fabbian del Bologna: ecco come è nata la trattativa

La calma prima della tempesta? Non nel mondo del calcio, dove la fine del mercato estivo si avvicina e con essa le operazioni dell’ultima ora. Un nome sta scaldando i cuori dei tifosi rossoneri in queste ore, quello di Giovanni Fabbian. Il giovane centrocampista del Bologna, secondo quanto riportato da Luca Bianchin di gazzetta.it, è finito nel mirino di un calciomercato Milan che non smette di cercare occasioni.

La nuova strategia di Tare e Allegri

La notizia del sondaggio del Milan per Fabbian si inserisce in una strategia precisa voluta dalla nuova dirigenza rossonera. Il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, stanno lavorando per rinforzare la rosa con innesti mirati, capaci di coniugare talento e prospettive di crescita. Fabbian, con i suoi 21 anni, rientra perfettamente in questo identikit. La sua possibile acquisizione rappresenterebbe un investimento per il presente e soprattutto per il futuro del club.

Una potenziale operazione a catena

Come spesso accade nel calciomercato, una mossa ne innesca un’altra. L’interesse per Fabbian non è un’operazione isolata, ma è strettamente legata a una cessione eccellente. Il Milan infatti potrebbe affondare il colpo per il talento bolognese “soprattutto o soltanto”, come spiega Bianchin, se riuscisse a vendere Yunus Musah. L’americano, arrivato la scorsa stagione, non ha convinto appieno e l’Atalanta si è mossa concretamente per averlo. L’accordo tra le due società, per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, è “sicuramente possibile” secondo il giornalista di Gazzetta.

Se il trasferimento di Musah si concretizzasse, il Milan avrebbe il tesoretto necessario per lanciare l’assalto a Fabbian. Il Bologna, dal canto suo, valuta il giocatore circa 15 milioni, un prezzo notevolmente superiore ai 4,5 milioni spesi l’estate scorsa. Un’operazione che dimostra ancora una volta l’acume del club rossoblù e che l’Inter, a cui era legato da un diritto di recompra a 12 milioni, ha preferito non esercitare.

Effetti a cascata sull’intero mercato

L’intreccio di mercato non finisce qui. Il possibile approdo di Musah a Bergamo è a sua volta legato a un’altra cessione dell’Atalanta, quella di Marco Brescianini. L’ex Milan ha attirato l’interesse del Napoli, che vorrebbe averlo a tutti i costi.

Insomma, il calciomercato non si ferma mai e ogni mossa può avere effetti a cascata su più club. Il Milan si trova al centro di un potenziale valzer di centrocampisti che potrebbe ridisegnare gli equilibri del reparto in queste ultime, frenetiche giornate. I tifosi rossoneri attendono con il fiato sospeso, sperando che Tare e Allegri riescano a regalare un ultimo, importante colpo di mercato.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.