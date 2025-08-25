Calciomercato Milan, Fabbian nome caldissimo per il centrocampo: ecco come è nata la trattativa col Bologna

Calciomercato Milan, il nome nuovo per il centrocampo è quello di Fabbian del Bologna: ecco come è nata la trattativa

La calma prima della tempesta? Non nel mondo del calcio, dove la fine del mercato estivo si avvicina e con essa le operazioni dell’ultima ora. Un nome sta scaldando i cuori dei tifosi rossoneri in queste ore, quello di Giovanni Fabbian. Il giovane centrocampista del Bologna, secondo quanto riportato da Luca Bianchin di gazzetta.it, è finito nel mirino di un calciomercato Milan che non smette di cercare occasioni.

La nuova strategia di Tare e Allegri

La notizia del sondaggio del Milan per Fabbian si inserisce in una strategia precisa voluta dalla nuova dirigenza rossonera. Il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, stanno lavorando per rinforzare la rosa con innesti mirati, capaci di coniugare talento e prospettive di crescita. Fabbian, con i suoi 21 anni, rientra perfettamente in questo identikit. La sua possibile acquisizione rappresenterebbe un investimento per il presente e soprattutto per il futuro del club.

Una potenziale operazione a catena

Come spesso accade nel calciomercato, una mossa ne innesca un’altra. L’interesse per Fabbian non è un’operazione isolata, ma è strettamente legata a una cessione eccellente. Il Milan infatti potrebbe affondare il colpo per il talento bolognese “soprattutto o soltanto”, come spiega Bianchin, se riuscisse a vendere Yunus Musah. L’americano, arrivato la scorsa stagione, non ha convinto appieno e l’Atalanta si è mossa concretamente per averlo. L’accordo tra le due società, per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, è “sicuramente possibile” secondo il giornalista di Gazzetta.

Se il trasferimento di Musah si concretizzasse, il Milan avrebbe il tesoretto necessario per lanciare l’assalto a Fabbian. Il Bologna, dal canto suo, valuta il giocatore circa 15 milioni, un prezzo notevolmente superiore ai 4,5 milioni spesi l’estate scorsa. Un’operazione che dimostra ancora una volta l’acume del club rossoblù e che l’Inter, a cui era legato da un diritto di recompra a 12 milioni, ha preferito non esercitare.

Effetti a cascata sull’intero mercato

L’intreccio di mercato non finisce qui. Il possibile approdo di Musah a Bergamo è a sua volta legato a un’altra cessione dell’Atalanta, quella di Marco Brescianini. L’ex Milan ha attirato l’interesse del Napoli, che vorrebbe averlo a tutti i costi.

Insomma, il calciomercato non si ferma mai e ogni mossa può avere effetti a cascata su più club. Il Milan si trova al centro di un potenziale valzer di centrocampisti che potrebbe ridisegnare gli equilibri del reparto in queste ultime, frenetiche giornate. I tifosi rossoneri attendono con il fiato sospeso, sperando che Tare e Allegri riescano a regalare un ultimo, importante colpo di mercato.