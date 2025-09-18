Calciomercato Milan, l’età media della squadra di Allegri non mente: lavoro chiaro in estate, questo l’obiettivo del club rossonero

Calciomercato Milan, i rossoneri, grazie all’arrivo di calciatori come Luka Modric e Adrien Rabiot, hanno alzato l’età media della squadra

Secondo il Corriere dello Sport, il Milan sta affrontando la stagione con una delle rose più esperte della Serie A. Con un’età media di 26,4 anni, la squadra di Massimiliano Allegri si piazza al nono posto per anzianità nel campionato, un netto aumento rispetto ai 25,1 anni della scorsa stagione. Questa inversione di rotta non è casuale, ma il risultato di una strategia ben precisa ideata dal direttore sportivo Igli Tare e dal tecnico.

L’obiettivo dichiarato era colmare una delle lacune emerse nella passata stagione: la mancanza di leadership. In un’intervista rilasciata il 24 giugno, Tare ha spiegato: “Abbiamo analizzato che una delle mancanze dell’anno scorso sia stata la leadership chiara all’interno della squadra. Modric è fondamentale: sarà un punto di riferimento per la squadra che ha bisogno di questi giocatori”. Le parole del dirigente sottolineano come l’innesto di calciatori di grande esperienza sia visto come un elemento cruciale per rafforzare la mentalità e la coesione del gruppo. La scelta di puntare su nomi come Luka Modric e Adrien Rabiot risponde proprio a questa esigenza.

L’arrivo di Modric, in particolare, è stato accolto con grande entusiasmo. Il centrocampista croato, vincitore del Pallone d’Oro nel 2018, non porta solo qualità tecniche indiscutibili, ma anche una mentalità vincente e una vastissima esperienza internazionale, maturata ai massimi livelli con il Real Madrid e la nazionale croata. La sua presenza in campo e nello spogliatoio dovrebbe servire da guida per i giocatori più giovani, che potranno beneficiare della sua professionalità e del suo approccio al gioco. Anche Adrien Rabiot, con il suo passato in club di alto profilo come la Juventus e il Paris Saint-Germain, aggiunge solidità e maturità al centrocampo milanista.

La strategia del calciomercato Milan, quindi, si basa su un mix equilibrato: affiancare la leadership esperta a talenti emergenti. Questo approccio mira a creare una squadra completa, capace di affrontare le sfide della Serie A con il giusto mix di freschezza atletica e saggezza tattica. L’idea è quella di evitare i cali di tensione e le difficoltà di gestione dei momenti cruciali che hanno caratterizzato la scorsa annata. Con la nuova impostazione, il Milan di Allegri spera di avere tutte le carte in regola per competere per le posizioni di vertice e di mostrare un carattere forte e deciso, proprio come il “diavolo” che li rappresenta.