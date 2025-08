Calciomercato Milan, scoppia il caos per la questione esuberi: i due calciatori hanno rifiutato tutte le destinazioni. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si trova in una fase cruciale del mercato, impegnato a risolvere la situazione di alcuni giocatori che non rientrano più nei piani tecnici della prima squadra, guidata da Massimiliano Allegri. Tra questi, spiccano i nomi di Ismael Bennacer e Yacine Adli, due centrocampisti che il club rossonero sta cercando attivamente di cedere.

La posizione di Bennacer è la più delicata: il centrocampista algerino, infatti, è stato messo fuori rosa e non si allena con il gruppo della prima squadra. Questa decisione evidenzia una rottura ormai insanabile tra il giocatore e il club, rendendo la sua partenza una priorità assoluta per il Milan. Per Adli, invece, la situazione è leggermente diversa ma ugualmente chiara: il francese ha iniziato la stagione allenandosi con la squadra Milan Futuro, un segnale inequivocabile del fatto che non rientra nel progetto tecnico di Allegriper la prima squadra.

Nonostante l’evidente necessità di una cessione, il Milan sta incontrando una difficoltà imprevista. Come riportato dal Corriere della Sera, sia Bennacer che Adli stanno al momento rifiutando tutte le offerte che sono arrivate. Questa situazione sta creando un ingorgo nelle uscite e sta rallentando le manovre di mercato del club, che ha bisogno di sfoltire la rosa per fare spazio a nuovi arrivi. Il Milan deve trovare una soluzione per sbloccare la situazione, magari convincendo i giocatori ad accettare una delle proposte o cercando nuove destinazioni che possano soddisfare le loro richieste. L’obiettivo è liberare risorse economiche e posti in rosa per poter finalizzare le strategie di mercato desiderate da Allegri e dalla dirigenza.