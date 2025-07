Calciomercato Milan, non ci sono più dubbi! Estupinan quarto colpo dell’estate rossonera, un ultimo dettaglio prima della fumata bianca

Calciomercato Milan, un ultimo dettaglio sui bonus prima della chiusura definitiva con il Brighton per Estupinan

La sessione di calciomercato estiva si sta infiammando, e il Milan è tra i club più attivi nel cercare di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Come anticipato da Gianluca Di Marzio, nome autorevole nel panorama del calciomercato, il difensore ecuadoriano Pervis Estupiñán, classe ’98, è diventato un obiettivo primario per i rossoneri, e la trattativa con il Brighton sembra ormai in dirittura d’arrivo.

L’interesse del calciomercato Milan per Estupiñán non è una novità. Il club di Via Aldo Rossi, con il neo direttore sportivo Igli Tare al timone delle operazioni di mercato, ha individuato nel terzino sinistro del Brighton un profilo ideale per rafforzare la corsia difensiva. La sua rapidità, la sua capacità di spinta sulla fascia e la sua esperienza internazionale, maturata sia in Premier League che con la nazionale ecuadoriana, lo rendono un asset prezioso per qualsiasi squadra ambiziosa. Il Milan ha bisogno di rinforzi di qualità in ogni reparto, e la difesa è uno dei settori su cui il club intende intervenire in modo significativo.

Le negoziazioni tra il Milan e il Brighton sono progredite rapidamente negli ultimi giorni. Sembra che le due società siano ormai molto vicine a trovare un accordo definitivo. Secondo le indiscrezioni raccolte da Gianluca Di Marzio, mancano solo alcuni dettagli da limare, che verranno discussi e definiti nelle prossime ore. Questo indica una forte volontà da entrambe le parti di concludere l’affare, e la sensazione è che la fumata bianca sia imminente.

L’arrivo di Estupiñán rappresenterebbe un colpo importante per il Milan e per il nuovo corso del club, guidato in panchina da Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, noto per la sua concretezza tattica e la sua capacità di valorizzare i talenti, potrebbe trovare in Estupiñán un elemento chiave per i suoi schemi. La sua duttilità tattica, che gli permette di ricoprire sia il ruolo di terzino puro che, all’occorrenza, quello di esterno di centrocampo in un modulo a cinque, offre a Allegri diverse opzioni e una maggiore flessibilità nella gestione della squadra.

Per quanto riguarda il Brighton, la cessione di Estupiñán rientrerebbe in una strategia di mercato che vede il club inglese puntare sulla valorizzazione e poi sulla vendita dei propri talenti per generare plusvalenze e reinvestire nel proprio settore giovanile o in nuovi acquisti. Nonostante il valore del giocatore, le discussioni sembrano essere state costruttive, con il Milan che ha presentato un’offerta ritenuta soddisfacente dal club di Premier League.

In sintesi, la trattativa per Pervis Estupiñán è ormai nella sua fase finale. Il difensore ecuadoriano è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera, e i tifosi del Milan possono iniziare a sognare un nuovo rinforzo di peso per la prossima stagione. L’ufficialità potrebbe arrivare a breve, consolidando l’idea che il Milan stia lavorando con determinazione e rapidità per costruire una squadra competitiva e all’altezza delle aspettative. Resta da vedere come Allegri e Tare integreranno il talentuoso terzino all’interno del nuovo assetto tattico rossonero, ma le premesse sono decisamente ottimistiche.