Calciomercato Milan, retroscena Estupinan! Tare aveva pensato a lui prima dell’ex Brighton, incredibile ricostruzione

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Estupinan: Igli Tare aveva pensato a Nathaniel Brown prima dell’ex Brighton

Il panorama calcistico europeo saluta l’ascesa di un nuovo talento sulla fascia sinistra: Nathaniel Brown, terzino dell’Eintracht Francoforte, è stato convocato per la prima volta nella Nazionale maggiore tedesca dal CT Julian Nagelsmann. Un segnale forte che certifica la crescita di un calciatore che, come rivelato da Calciomercato.com, era finito nel mirino del Milan e del DS Igli Tare durante l’ultima finestra di calciomercato rossonero.

Nagelsmann, noto per puntare con decisione sui giovani, è rimasto “impressionato dalle qualità di questo ragazzo”, osservato in particolare durante l’ultimo Europeo U21. La convocazione in Nazionale tedesca di Brown (classe 2003) mette in luce il fiuto dei rossoneri che, sebbene non abbiano finalizzato l’acquisto, avevano identificato il suo potenziale.

L’Ascesa Fulminea Dalla Bundesliga 2 All’Eintracht Francoforte

La carriera di Nathaniel Brown è stata una vera e propria ascesa. Cresciuto nelle giovanili del Norimberga, il terzino ha fatto parlare di sé nella stagione 2023/24 in Bundesliga 2, dove ha realizzato “sei assist realizzati in 29 presenze”. Numeri che hanno convinto l’Eintracht Francoforte ad anticipare la concorrenza e ad acquistarlo già a gennaio 2024 per circa 3 milioni di euro.

Il salto di categoria in Bundesliga non ha minimamente rallentato la sua crescita. Brown si è subito imposto grazie alla sua “velocità e l’intraprendenza”, dimostrando grande duttilità: è efficace sia come terzino in una difesa a 4 sia come esterno in un centrocampo a 5. La sua stagione 2024/25 è stata quella della consacrazione, chiusa con ben “3 gol e 7 assist realizzati in 26 partite”, e l’avvio di questa nuova annata (con 1 gol e 2 assist in 7 presenze) è stato altrettanto folgorante.

Il Sogno Sfumato Del Milan: Estupiñán Scelta Tattica Di Allegri

Il nome di Nathaniel Brown è strettamente legato ai movimenti di calciomercato del Milan della scorsa estate. La società rossonera, guidata dalla visione strategica del DS Igli Tare, aveva sondato ben due omonimi per la fascia sinistra: prima Archie Brown (poi passato al Fenerbahçe) e poi proprio Nathaniel Brown.

Il destino ha voluto che l’incastro non si concretizzasse, poiché il Milanrimase concentrato sulla sua “prima scelta”, Pervis Estupiñán del Brighton, acquistato poi per 17 milioni di euro. Questa scelta, dettata dalle esigenze tattiche di Massimiliano Allegri di avere un esterno di spinta e esperienza, ha però lasciato al club rossonero la consapevolezza di aver monitorato un talento purissimo.