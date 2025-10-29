Calciomercato Milan, la scorsa estate più di un interesse: ma non c’è stato niente da fare. La rivelazione

Calciomercato Milan, l’attaccante è stato contattato in maniera concreta dai rossoneri la scorsa estate

Un’indiscrezione di mercato estiva che, a distanza di mesi, assume contorni definiti: il bomber della Nazionale italiana, Mateo Retegui, ha rivelato che il Milan aveva seriamente tentato di assicurarsi le sue prestazioni nella scorsa sessione di calciomercato. L’attaccante italo-argentino, protagonista di una stagione esplosiva con l’Atalanta, era il profilo individuato dalla dirigenza rossonera per rinforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, il pragmatico allenatore toscano alla ricerca di una punta centrale di peso.

Retegui, che nell’estate ha lasciato la Serie A per accasarsi all’Al Qadsiah in Arabia Saudita, ha confermato in una recente intervista che l’interesse del Diavolo era concreto e avanzato. L’obiettivo era regalare ad Allegri un centravanti prolifico, capace di finalizzare il gioco e garantire un alto numero di gol.

“Il Milan aveva provato a prelevarmi dall’Atalanta,” ha ammesso l’ex centravanti della Dea, gettando luce su una delle trattative più complesse dell’estate. Tuttavia, l’intricata situazione economica e la spietata concorrenza proveniente dalla Saudi Pro League hanno fatto deragliare i piani dei rossoneri.

Alla fine, a spuntarla nella corsa per assicurarsi il talentuoso attaccante è stato il club arabo dell’Al Qadsiah. Il fattore decisivo, come spesso accade nel calciomercato moderno, è stato l’aspetto economico. La ricchissima offerta della squadra mediorientale, sia in termini di cartellino per l’Atalanta che di ingaggio per il giocatore, si è rivelata insuperabile per le casse dei club italiani, compreso il Milan.

Il tentativo fallito lascia un po’ di amaro in bocca ai tifosi del Diavolo, che avrebbero visto in Mateo Retegui, attaccante potente e uomo d’area, l’elemento ideale per completare il puzzle offensivo di Allegri. Il club di Via Aldo Rossi è stato costretto a virare su altre soluzioni, mentre l’attaccante azzurro ha intrapreso il suo sorprendente capitolo professionale in Asia.