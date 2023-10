Calciomercato Milan, 0-0 tra Empoli e Udinese: come han giocato gli obiettivi Baldanzi e Samardzic

Si è concluso 0-0 l’anticipo di Serie A tra Empoli e Udinese. Ecco come hanno giocato gli obiettivi di calciomercato del Milan

Milan interessato. Si è concluso 0-0 l’anticipo di Serie A tra Empoli e Udinese. Ecco come hanno giocato gli obiettivi di mercato dei rossoneri, Samardzic e Baldanzi:

il trequartista dell’ Empoli è rimasto in campo 81′ senza incidere, così come il centrocampista bianconero che però è rimasto in campo per tutta la durata del match