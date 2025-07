Calciomercato Milan, addio ormai ad un passo: manca solo l’ufficialità per completare la cessione. Le ultimissime sui rossoneri

Emerson Royal è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Flamengo. Il terzino brasiliano, dopo aver raggiunto un accordo negli scorsi giorni con il Milan, è atterrato nelle scorse ore a Rio de Janeiro, pronto a iniziare la sua nuova avventura in patria.

L’arrivo di Emerson Royal all’aeroporto di Rio è stato accolto con grande entusiasmo da un gruppo di tifosi del club Rubro-Negro, che non hanno perso l’occasione per scattare le prime foto e chiedere autografi al futuro acquisto. Un’accoglienza calorosa che testimonia l’attesa e le aspettative riposte sul suo arrivo.

Il passaggio di Emerson Royal al Flamengo segna un ritorno nel calcio brasiliano per il difensore, che nelle ultime stagioni ha militato in club europei di spicco, ultimo dei quali il Milan. La trattativa con i rossoneri si è concretizzata rapidamente, permettendo al giocatore di fare ritorno nel suo paese d’origine e vestire la prestigiosa maglia del Flamengo.

Nelle prossime ore, Emerson Royal si sottoporrà al consueto iter di visite mediche, un passaggio fondamentale prima di poter apporre la firma sul contratto. Una volta superati i controlli, il terzino firmerà il contratto che lo legherà al Flamengo per le prossime stagioni, rendendo ufficiale il suo trasferimento.

L’operazione rafforza il Flamengo, che si assicura un giocatore di esperienza internazionale e con qualità importanti nel ruolo di terzino destro. Per il Milan, la cessione di Emerson Royal rappresenta un’ulteriore mossa in questa sessione di calciomercato, che vede la società rossonera attiva sia in entrata che in uscita per modellare la rosa in vista dei prossimi impegni.