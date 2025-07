Calciomercato Milan, spuntano le cifre dell’affare Emerson Royal col Flamengo: accordo chiuso

Calciomercato Milan, emergono i dettagli dell’affare Emerson Royal con il Flamengo: i rossoneri incassano circa 10 milioni di euro

Il calciomercato Milan saluta Emerson Royal. Il difensore brasiliano, non rientrante nei piani del nuovo corso tecnico guidato da Max Allegri, farà ritorno in patria per vestire la maglia del Flamengo. L’accordo, raggiunto nella mattinata di oggi, segna la conclusione di una trattativa lampo che ha visto il club carioca prevalere sul Besiktas, precedentemente in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del classe 1999.

La notizia, confermata dai colleghi di Sky Sport, rivela che l’operazione si è conclusa a titolo definitivo per una cifra pari a 10 milioni di euro. Un’uscita importante per le casse rossonere e un segnale chiaro delle strategie di mercato messe in atto dal neonato tandem dirigenziale composto dal Direttore Sportivo Igli Tare e, come detto, dal tecnico Massimiliano Allegri. L’addio di Emerson Royal, infatti, libera una casella importante nel reparto difensivo e fornisce fondi preziosi che potranno essere reinvestiti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, seguendo le indicazioni tattiche del nuovo allenatore.

Il Flamengo, che si è inserito nelle trattative solo nel pomeriggio di ieri, ha dimostrato grande determinazione nel chiudere l’affare. La rapidità con cui il club brasiliano ha raggiunto un’intesa con il Milan testimonia la volontà di assicurarsi un calciatore di esperienza internazionale e con un passato in club di alto profilo come il Barcellona e il Tottenham, prima del suo arrivo in Serie A. Emerson Royal, pur non avendo lasciato un’impronta indelebile nella sua breve parentesi milanista, è un terzino destro di spinta, dotato di buone capacità difensive e una discreta propensione offensiva, caratteristiche che potrebbero rivelarsi fondamentali nel campionato brasiliano.

Per il Milan, questa cessione rappresenta un passo significativo nel processo di rifondazione e adattamento alle idee di Allegri. Il tecnico toscano, noto per la sua pragmatica visione del calcio e per la predilezione per giocatori funzionali al suo schema tattico, avrà ora la possibilità di plasmare la squadra secondo le sue esigenze. Il ruolo di Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo, sarà cruciale nel reperire i profili giusti che possano integrarsi al meglio nel progetto tecnico, supportando le scelte dell’allenatore e garantendo un equilibrio tra le entrate e le uscite. La partenza di Emerson Royal, pur non essendo un’addio di primissimo piano, è comunque un chiaro indicatore delle direzioni che il mercato rossonero intenderà prendere.

Il ritorno in Brasile per Emerson Royal non è solo un cambiamento di maglia, ma anche un’opportunità per ritrovare la continuità di gioco e il protagonismo che forse gli sono mancati in Italia. Il Flamengo, uno dei club più blasonati e vincenti del Sud America, offre al difensore un ambiente stimolante e competitivo, dove potrà esprimere al meglio le sue qualità e puntare a nuovi successi. La torcida del Flamengo è tra le più calde e appassionate al mondo, e accoglierà il nuovo acquisto con grandi aspettative.

In definitiva, la cessione di Emerson Royal al Flamengo per 10 milioni di euro è un’operazione che soddisfa tutte le parti in causa: il Milan incassa una cifra importante e libera un posto in rosa per il nuovo progetto di Allegri e Tare; il Flamengo si assicura un rinforzo di qualità per il proprio reparto difensivo; e lo stesso Emerson Royal ha l’opportunità di ripartire in un campionato che ben conosce e in un club di grande prestigio. Il mercato del Milan è in fermento, e questa operazione è solo la prima di una serie di mosse che definiranno il volto della squadra per la prossima, entusiasmante stagione.