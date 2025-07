Calciomercato Milan, ad un passo la cessione di Emerson Royal: ecco dove giocherà il terzino brasiliano. Le ultimissime sui rossoneri

Emerson Royal è pronto a lasciare il Milan. Il terzino brasiliano, che non rientra più nei piani del club rossonero, saluterà la Serie A per tentare una nuova esperienza in Turchia. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la sua prossima destinazione sarà il Besiktas, con una formula che prevede un prestito temporaneo.

Questa mossa si configura come una soluzione sia per il Milan, che alleggerisce il monte ingaggi e libera un posto in rosa, sia per il giocatore, che avrà l’opportunità di trovare maggiore continuità e minutaggio. Per Emerson Royal, il passaggio al Besiktas rappresenta una chance per rilanciarsi e dimostrare le sue qualità, dopo una parentesi in Italia non sempre esaltante.

Il prestito al Besiktas è stato individuato come la via più rapida per definire la cessione, con il club turco che si è dimostrato particolarmente interessato alle prestazioni del terzino. Si tratta di una soluzione che accontenta tutte le parti, permettendo al Milan di alleggerire la rosa e a Emerson Royal di giocare con maggiore regolarità. Le trattative tra i due club dovrebbero chiudersi a breve, con l’ufficialità che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.