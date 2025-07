Calciomercato Milan, apertura totale del calciatore al trasferimento: la trattativa in uscita procede spedita. Le ultimissime sui rossoneri

Dopo una stagione decisamente sottotono al Milan, l’avventura in rossonero di Emerson Royal sembra essere giunta al capolinea. Un epilogo che molti addetti ai lavori avevano già previsto un anno fa, al momento del suo arrivo. Il terzino brasiliano non è riuscito a lasciare il segno, deludendo le aspettative e non trovando continuità di prestazioni.

A gennaio, l’affare con il Galatasaray era sfumato a causa di un infortunio che aveva bloccato il trasferimento. Ora, a distanza di mesi, è il Besiktas a farsi avanti con decisione per acquisire le sue prestazioni. Le indiscrezioni, riportate dal noto giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, parlano di un interesse concreto da parte del club turco.

Secondo Romano, Emerson Royal avrebbe dato una prima apertura al Besiktas. Sebbene non si possa ancora parlare di un accordo definitivo sul contratto, c’è una chiara disponibilità da parte del giocatore a intavolare una trattativa. Questo segnale ha spinto il Besiktas a preparare un’offerta formale da presentare al Milan.

La proposta dei turchi consisterebbe in un prestito con diritto di riscatto, una formula che il Besiktas aveva già tentato di applicare in passato per un altro giocatore del Milan, Okafor. In quell’occasione, l’operazione non era decollata poiché il Milan prediligeva una cessione a titolo definitivo. La questione chiave, dunque, sarà capire se questa volta i due club riusciranno a trovare un punto d’incontro. Il Milan, forte della sua posizione, potrebbe insistere per una cessione che garantisca un rientro economico immediato, ma la volontà del giocatore di trovare una nuova sistemazione potrebbe facilitare l’intesa. Staremo a vedere se il Besiktas riuscirà a convincere il Milan a cedere Emerson Royal con la formula desiderata, ponendo fine alla sua sfortunata esperienza in Italia.